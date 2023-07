Historisk VM-åpning til stryk for Norge

Fotball-VM fikk en trist opptakt med en skyteepisode der tre personer døde i morgentimene på åpningsdagen, men det norske støtteapparatet var klare på at det ikke påvirket deres oppladning til kampen. I så fall var den oppladningen ikke spesielt god, da Norge snublet seg ut av startblokka i Auckland.

New Zealand hadde før dagens åpningskamp aldri vunnet på sine 15 forsøk i VM. Kiwiene sto med én seier og ni tap på sine 12 siste kamper, og den seieren var mot Vietnam. Det er et lag Norge slo 2-0 i fjor sommer, og et lag Norge var store favoritter mot. For Norge ble det en sjokkerende svak start på mesterskapet.

New Zealand var klart best i duellspillet og mye mer agressive enn Norge helt fra start. Det førte til flere brudd, og flere baller inn i bakrom der Hannah Wilkonson skapte problemer for Norges forsvarsledd med sine løp. Det førte også til et kampbilde der Norge aldri fikk kontroll, eller satt opp våre offensive spillere.

[ Tre døde i skyteepisode ved Norges spillerhotell – VM fortsetter som planlagt ]

Det høye presset til Norge satt på ingen måte kampen gjennom, som gjorde at New Zealand enkelt kunne spille seg ut og sette i gang eget spill. Samtidig var forflytningsevnen til Norge både offensivt i toppresset og defensivt i duellspillet altfor lav, slik at New Zealand vant de fleste duellene og Norge aldri fikk satt i gang noe eget spill.

Vertsnasjonen traff i aller høyeste grad med sitt tenningsnivå, og oppildnet av å spille hjemme i Auckland, hadde kiwiene god kontroll på Norges offensive slagkraft. Kun én gang i løpet av den første halvtimen viste Norge prov på den angrepsstyrken da Ada Hegerberg nikket et innlegg ned til Frida Maanum som skjøt over fra omlag straffefeltet.

Norge hadde store problemer i frispillingen sin bakfra, med mye pasningslurv og personlige feil, og kombinert med at vi ikke var agressive nok i presset fikk vi sjelden ballen frem til våre offensive ess i Caroline Graham Hansen eller Ada Hegerberg. Et unntak var da Ali Riley skled, og Graham Hansen satte fart fra egen banehalvdel og løp fra alt og fikk ballen inn til Hegerberg i boksen. Skuddet ble blokkert.

[ Graham Hansen: – VM-seier ville vært det største ]

Norge har slitt med å finne balansen og få satt en defensiv struktur de siste årene, noe som gjør at vi ikke får kontroll på kampene og får satt våre offensive spillere opp i gode situasjoner. Det samme skjedde også mot New Zealand, og sånn sett var det ingen fremgang å spore fra fjorårets EM.

Det ble ikke umiddelbart bedre etter pause heller, da Norge rett og slett ble fraløpt da New Zealand scoret mesterskapets første mål. Nok en gang var det en enkel ball i bakrom, der Jacqui Hand løp fra det norske forsvaret og la ballen inn i feltet der Hannah Wilkinson kunne løpe inn seiersmålet.

New Zealand fortsatte å spille seg gjennom det norske midtbaneleddet på aller enkleste vis. Eksemplifisert ved at det kun tok to pasninger å sette Norge ut av spill før Indiah-Paige Riley satte Aurora Mikalsen på en prøve med et skudd Brann-keeperen måtte slå ut til corner like over timen spilt.

[ Norges nye landslagsepoke starter med et klart VM-krav ]

New Zealand dominerte kampen de første 75 minuttene, men det er også et New Zealand-lag der mange spillere har slitt med skader og lite spilletid. Det gjorde at Norge kom litt mer med det siste kvarteret, og ti minutter før slutt skjøt Tuva Hansen i tverrliggeren. Det var i en periode der Norge hevet seg mot slutten, før New Zealand i det vi gikk inn i overtiden bommet på straffe.

Ti minutter ble lagt til, men Norge klarte aldri å skape nok trykk eller sjanser til å sette New Zealand under press. Gamle synder ga norsk marerittstart på VM, og Hege Riise kunne knapt fått en dårligere start på sitt første mesterskap som norsk landslagstrener. For New Zealand ble det en historisk dag.

Før mesterskapet skrev jeg at avansement fra gruppa var et minumumskrav. Det er fortsatt mulig, selv med tap her, men Norge har selvsagt satt seg i en fryktelig vanskelig situasjon. En gruppeseier gir trolig åttedelsfinale mot Japan, mens en andreplass gir åttedelsfinale mot Spania. Så dårlig Norge spilte mot New Zealand i denne åpningskampen skal vi være fornøyd om vi i det hele tatt går videre.

[ Hegerberg og lagvenninnene gleder seg til åpningskampen: – En ekstrem mulighet ]

---

Fotball-VM gruppe A, kamp 1

New Zealand – Norge 1-0 (0-0)

Eden Park, Auckland

42.137 tilskuere

Mål: 1-0 Hannah Wilkinson (49.)

Dommer: Yoshimi Yamashita, Japan.

Norge (4-5-1):

23 Aurora Mikalsen – 13 Thea Bjelde, 6 Maren Mjelde, 16 Mathilde Harviken, 4 Tuva Hansen – 10 Caroline Graham Hansen, 18 Frida Maanum, 7 Ingrid Syrstad Engen, 11 Guro Reiten, 17 Julie Blakstad (Emilie Haavi fra 56.) – 14 Ada Hegerberg.

Ubenyttede reserver: 1 Cecilie Fiskerstrand, 12 Guro Pettersen – 2 Anja Sønstevold, 3 Sara Hørte, 5 Guro Bergsvand, 8 Vilde Bøe Risa, 9 Karina Sævik, 15 Amalie Eikeland, 19 Marit Bratberg Lund, 21 Anna Jøsendal, 22 Sophie Román Haug.

New Zealand (4-5-1):

21 Victoria Esson – 4 C.J. Bott, 13 Rebekah Stott, 14 Katie Bowen, 7 Ali Riley (kaptein) – 20 Indiah-Paige Riley, 12 Betsy Hassett, 2 Ria Percival, 6 Malia Steinmetz, 16 Jacqui Hand – 17 Hannah Wilkinson.

Reserver: 1 Erin Nayler, 23 Anna Leat – 3 Claudia Bunge, 5 Michaele Foster, 8 Daisey Cleverley, 9 Gabi Rennie, 10 Annalie Longo, 11 Olivia Chance, 15 Paige Satchell, 18 Grace Jale, 19 Elizabeth Anton, 22 Milly Clegg.

---

