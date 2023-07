Norges nye landslagsepoke starter med et klart VM-krav

Etter EM-fiaskoen i fjor, der Norge gikk for medalje og røk ut i gruppespillet, var det takk og farvel til Martin Sjögren. Svensken forlot kvinnelandslaget med et rykte for å bruke spillere i feil posisjon og ikke få nok ut av det laget han hadde til rådighet. Mange eksperter og forståsegpåere mente at han var en av de største hindrene for norsk suksess på kvinnesiden.

Inn kom Hege Riise, som ledet Norge til vårt eneste VM-gull, tilbake i 1995. Riises Norge startet med å slå Belgia, slik at vi kvalifiserte oss til det mesterskapet vi nå står overfor. Selv om alt ikke har vært rosenrødt siden Riise tok over heller, var seieren over Nederland og uavgjort mot Sverige og Frankrike gode resultater å ta med seg inn i et mesterskap.

Norge er ikke lenger der at vi er blant favorittene, og til forskjell fra EM i fjor er det ganske lett å se hva som er forventet av de norske kvinnene. Norge havnet i gruppe A, med vertsnasjon New Zealand, Sveits og Filippinene. Det er en gruppe Norge skal vinne med god margin. En gruppeseier gir med stor sannsynlighet Japan i en åttedelsfinale, avhengig av om Spania slår Japan og vinner gruppe C.

Japan vant VM tilbake i 2011 og kom på andreplass i 2015, men er ikke lenger på det nivået. Laget har røket ut i kvartfinalen i både forrige VM og forrige OL, og ligger plassen foran oss på FIFA-rankingen. Japan går likevel inn som favoritter til møtet med Norge, men her ligger Norges sjanse til å gå fra et godkjent mesterskap til et godt mesterskap.

Skulle Norge nemlig slå Japan, er det etter all sannsynlighet USA som venter. USA er igjen den største favoritten til vinne VM, og med det innkassere sitt femte VM-gull og tredje på rad. Ingen forventer at Norge skal slå USA, så det vil være en kvartfinale der Norge kan senke skuldrene og virkelig la det stå til om vi skulle komme så langt.

Siden Hege Riise selv var med på å vinne VM i 1995, og tok hjem OL-gullet som vårt hittil siste trofé i 2000, var Norge med på å kjempe om edelt metall i de fleste turneringene opp til 2013. Da ble det to semifinaler og to finaletap i EM og fjerdeplass i VM, og vår foreløpig siste deltakelse i OL som kom tilbake i 2008. De ti siste årene har det vært tyngre, selv om de norske fotballjentene kanskje aldri har hatt en bedre tropp enn den som ser på plass i New Zealand.

Kvinnefotballen har vært inne i en rivende utvikling de siste ti årene, og spesielt etter forrige verdensmesterskap har det skjedd store endringer. VM i Frankrike i 2019 ble et slags internasjonalt gjennombrudd for kvinnefotballen, som stadig har utviklet seg siden det mesterskapet og nå setter publikumsrekord på publikumsrekord. Interessen har aldri vært større, og det har heller ikke satsingen fra de største fotballnasjonene i verden. Det gjør det vanskelig for Norge å henge med.

Med Ada Hegerberg på topp, og offensive spillere som Caroline Graham Hansen, Frida Maanum og Guro Reiten på midten er det ingen tvil om at Norge offensivt kan matche alle land når det kommer til angrepsstyrke. Norges største problem de senere årene har vært å finne en balanse, og ha gode nok forsvarsspillere. Også her har det vært brukt gode offensive spillere, som for eksempel Julie Blakstad som ofte har blitt brukt på backen.

Blakstad har mange gode offensive kvaliteter, men som vi så spesielt mot England i fjorårets mesterskap, faller så offensive backer ofte igjennom på defensiv posisjonering og rent forsvarsspill. Det har Norge også slitt med, og det er det defensive som er den største bøygen om vi skal nå langt i et mesterskap.

Norge har ikke slått en vertsnasjon i et mesterskap siden 2007, men når fotballjentene spiller åpningskampen i årets fotball-VM mot New Zealand må og skal den statistikken brytes. I et mesterskap der det å kopiere forrige VMs kvartfinale realistisk sett er det beste en kan håpe på, må avansement fra gruppa være et minimumskrav. Den jobben starter torsdag morgen.

