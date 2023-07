Hegerberg og lagvenninnene gleder seg til åpningskampen: – En ekstrem mulighet

– VM er noe av det største vi kan være med på. Å få spille åpningskampen er noe vi bare er nødt til å ta imot med åpne armer. Jeg håper inderlig det blir utsolgt. Selv om det betyr 40.000 som er mot oss så er det en ekstrem følelse å kunne spille i sånne rammer. Vi må bare bruke det slik at det maner oss framover og at vi står opp, sier Hegerberg til NTB.

I kvinnelandslagets lange og stolte sluttspillhistorie finnes 11 kamper mot vertsnasjonen, og bare to norske seirer. Det var EM-finalen mot Italia i 1993 og VM-kvartfinalen mot Kina i 2007, som begge ble vunnet 1-0. Åtte ganger har Norge tapt for vertsnasjonen, og i fjorårets EM-sluttspill ble det 0-8 mot England. Mange i årets VM-tropp har et intenst ønske om å vise seg fra en helt annen side enn da.

– Absolutt. Jeg føler på en måte at det mesterskapet er lagt bak oss nå, men det kommer alltid til å henge litt i. Det bør ligge en veldig stolthet i å vise et godt ansikt. Jeg tror det er så enkelt som at vi må jobbe hardt for hverandre og gi jernet, for vi kommer ikke til å få noe gratis, sier Hegerberg.

Sa det til Sam

Det er fjerde sluttspill på rad at Norge har havnet i gruppe med vertsnasjonen. Guro Reiten forberedte Chelsea-klubbvenninne Sam Kerr på at Norge ville havne i gruppe med Australia.

– Jeg sa det til Sam, men så er jo mesterskapet delt med New Zealand, og så ble det dem i stedet. Det er blitt vanlig for oss å møte vertsnasjonen. De får jo litt hjelp fra tribunen, men nå har vi vært med på det noen ganger. Vi har litt bob-bob-opplevelser, selvfølgelig, men vi er klare. Det blir ikke stort større enn åpningskamp i VM, og det er bare å vise seg fram, sier Reiten til NTB.

Etter EM i Nederland i 2017, VM i Frankrike i 2019 og EM i England i 2022 er fasit fra Norges gruppekamper mot vertslandet null poeng og 1-11 i målscore. Eneste norske scoring var et fransk selvmål. De norske spillerne i Auckland er fast bestemt på å pynte på den statistikken.

Norge har øvd på å møte New Zealand og føler seg godt forberedt. Spillerne har klare meninger om hvordan Norge skal oppnå et godt resultat.

– Vi må opptre som en enhet, og det må vi gjøre i hver kamp vi spiller. Vi må være tydelige i taktikken, og alle må være innforstått med det vi skal gjøre, slik at vi hele tiden fungerer med god struktur. Vi kan snakke om det her hele dagen, men hvis vi ikke møter opp og er villige til å gi det beste i oss selv så kommer vi ikke langt. Vi må jobbe knallhardt for hver eneste ball, sier Hegerberg.

Hørt at de mener det

Etter i mange år å ha vært et kontringslag som forsvarer seg godt og selger seg dyrt, snakker newzealenderne nå om at de nå har en mer ballbesittende stil med et mål om å styre kampene.

– Jeg har hørt at de mener det, men de slår også ganske mye direkte, noe vi er forberedt på, og de har raske spillere der framme. Vi må stoppe deres våpen på en god måte, og da tror jeg det skal bli bra, sier Frida Maanum til NTB.

– Vi har fått øvd i mange dager på å møte dem, og jeg føler at vi har kontroll på hvordan vi skal ta dem, sier Amalie Eikeland.

– New Zealand er et robust og fysisk godt lag. Vi er forberedt på at de kan komme i ulike formasjoner, og jeg tror ikke at vi skal bli overrasket over noe. Vi må få satt den defensive strukturen og ta de fysiske kampene, og så må vi få i gang vårt spill. Da tror jeg vi kan straffe dem, sier Emilie Haavi.

Torsdag kommer svaret på Eden Park, den ikoniske rugbyarenaen i Auckland.

