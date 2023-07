Graham Hansen: – VM-seier ville vært det største

– Det er et stort spørsmål. Da må vi vinne hver kamp. Selvsagt skal vi prøve det, alle lag vil svare det samme. Vi må vente og se hva som skjer, ta en kamp av gangen og se om det er nok. Vi har mye kvalitet framme, men vi må gjøre det som lag. Vi må forsvare oss som lag og sørge for at resultatene går vår vei, svarte hun.

Mer kontant var svaret da hun ble spurt om å vurdere en eventuell VM-seier opp mot mesterligaseieren hun nylig vant med Barcelona.

– Jeg tror det sier seg selv at VM ville være mye større. Det er hvert fjerde år, det er med landslaget og det er det største du kan oppnå i karrieren din. For meg ville VM være større, sa hun.

Annet spor

Det norske laget har med vilje nøyd seg med gruppeseier som første målsetting i VM, men vertslandets journalister penset praten inn på et helt annet spor.

En journalist ville vite hvorfor et lag med så mye individuell kvalitet som Norge ikke har fått det ut i turneringer siden laget var i EM-finale for ti år siden.

– Det er vanskelig å svare på, sa lagkaptein Maren Mjelde.

– 2013 var en veldig god turnering for oss, men vi har ikke gjort det like godt siden da. VM i 2019 var en god turnering, men da ble det bråstopp mot England i kvartfinalen. Så vet dere hva som skjedde i fjor, men det fine med fotball er at man lærer av det. Gruppa ser virkelig fram mot det som venter. Vi er en god blanding, noen som ikke har vært i sluttspill før og andre som har det. Vi prøver alltid å gjøre det bra for Norge. Vi har ikke gjort det i det siste, men vi har hatt gode øyeblikk, og jeg håper vi gjør det bra i sommer.

Forventninger

– Jeg er enig med Maren. Kvaliteten er der, men kanskje er forventningene for høye ut fra det vi har oppnådd i klubbene. Det er ikke alltid man kan overføre det rett til landslaget. Vi jobber så hardt vi kan for å prøve å utgjøre en forskjell. Vi får en ny sjanse torsdag, og vi får se hvordan det går, sa Graham Hansen.

De møtte til pressekonferanse sammen med landslagssjef Hege Riise, som sa seg godt fornøyd med forberedelsene og avviste et spørsmål om laguttaket.

– Det er et spørsmål som du kanskje vet at jeg ikke svarer på. Laget får dere i morgen, men det har sett bra ut på trening, sa hun.

Graham Hansen erklærte seg uten forbehold «fit for fight» på spørsmål om smellen hun fikk på trening tidligere onsdag.

