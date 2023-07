Offensivt og oppløftende

Flyselskapet Norwegian vil ha Widerøe under sine brede vinger. Torsdag ble det kjent at Norwegian har inngått avtale om å kjøpe Widerøe. Selskapene skal fortsette under sine egne navn, men Widerøe blir et datterselskap av Norwegian. Widerøes hovedkontor forblir i Bodø.

Norwegian dekker de lange rutene mens Widerøe sørger for å binde Norge enda mer sammen på kortbanenettet. Norwegian og Widerøe er derfor ikke for konkurrenter å regne. Bare på noen få ruter er de i dag overlappende. Selskapene utfyller hverandre altså på en god måte. Norwegian har nylig lagt inn tilbud på å fly flere av de statsstøttede flyrutene på kortbanenettet. Disse budene står fast også etter Norwegians oppkjøp.

Mer luft under vingene.

Ifølge Norwegian-sjef Geir Karlsen vil det sammenslåtte selskapet kunne spare mellom 200 og 300 millioner kroner på synergieffekter. Han poengterer at, slik planen er i dag, er det ikke lagt opp til noen nedbemanninger.

«Avtalen vil sikre et enda bedre tilbud til passasjerene i Norge, tilrettelegge for mer effektiv drift som legger grunnlaget for en sterk, norsk luftfartsindustri med norske arbeidsplasser og ryddige arbeidsvilkår», sier Norwegian-sjefen. Positive ord som samtidig forplikter.

Ord som «synergieffekter» og «mer effektiv drift» har lett for å gå ut over de ansatte. Det er imidlertid grunn til å merke seg at lederen i Norsk Flygerforbund, Aleksander Waasland, er positivt avventende. Han forventer at den gode kulturen i Widerøe videreføres og kanskje forsterkes i det nye konsernet.

Norwegian er størst på det norske markedet med rundt halvparten av passasjerene. Widerøe har en andel på 20 prosent. Det er bare ett hinder på flyturen: Oppkjøpet må godkjennes av Konkurransetilsynet.

Sammenslåingen av Norwegian og Widerøe vil naturlig nok innebære at denne aktøren samlet sett får en sterkere posisjon i Norge. Men SAS vil fortsatt være en sterk konkurrent på både pris og tilbud. Det hører med til historien at Widerøe i flere år lå under vingene til SAS.

Dersom Konkurransetilsynet skulle vende tommelen ned for Norwegians oppkjøp, vil Widerøe trolig komme i spill. Da kan resultatet bli at et utenlandsk selskap kjøper opp Widerøe, noe som fort kan føre til dårligere betingelser for de ansatte.

I stedet for å gi utbytte til eierne har Norwegian-ledelsen investert i større volum på virksomheten. Det kan i neste omgang gi positive økonomiske resultater, til glede for både ansatte og eiere. Og et godt flytilbud for det norske folk.

Norwegians oppkjøp av Widerøe synes å ha mange positive sider ved seg. Oppkjøpet er kort og godt offensivt og oppløftende. Widerøe sikres på norske hender og Norwegian får enda mer luft og oppdrift under vingene.

