Jens Stoltenberg fortsetter som generalsekretær i Nato. 64-åringen lot seg omsider overtale. Planen om å vende tilbake til Norge 1. oktober er skrinlagt. Dermed blir ett år til i Brussel for Stoltenberg. Nato-landene trenger ham fortsatt som kaptein på skuta. Det passer dårlig å skifte mannskap på broen når krigen i Ukraina er inne i en kritisk fase.

Jens Stoltenberg har gang på gang stått fast på at planen er å slutte 30. september. USA-president Joe Biden ville det annerledes og fikk gjennomslag for en ny forlengelse. Nato-landene klarte ikke å bli enige om en alternativ kandidat i tide. Dermed får Stoltenberg klapp på skuldra og fornyet tillit på toppmøtet i Nato som avholdes i Vilnius neste uke.

Han har klart å holde Nato mer samlet.

Stoltenberg har vært generalsekretær i Nato siden 1. oktober 2014. Dermed er han den nest lengstsittende Nato-sjefen i alliansens 74-årige historie, bare slått av nederlenderen Joseph Luns som styrte Nato fra 1971 til 1984. Det hører med til historien at Stoltenberg fikk jobben som norsk sentralbanksjef i februar i fjor, men trakk seg for å fortsette som Nato-sjef. Russlands invasjonskrig i Ukraina var den naturlige årsaken.

Jens Stoltenberg er limet i Nato. Han har klart å holde alliansen mer samlet enn på lenge. Evnen til å kompromisse har kommet godt med. Stoltenberg klarte å roe ned USAs daværende president Donald Trump inn mot og på toppmøtet i 2018. Da truet Trump med å trekke USA ut av alliansen dersom medlemslandene ikke strakk seg lengre for å bidra mer over forsvarsbudsjettene. Godt diplomatisk håndverk fra Stoltenbergs side var avgjørende for å bygge en solid bro over Atlanteren.

Som følge av krigen i Ukraina må Russland betegnes som en mer uforutsigbar brikke i vårt nærområde. Derfor har både Finland og Sverige søkt om ryggdekning gjennom Nato-medlemskap. Finland er allerede på plass. Utfordringen for Stoltenberg & co er å få også Sverige med på laget. Her er Tyrkias president den harde nøtta. Dessverre har også Ungarns nasjonalforsamling utsatt å ta en avgjørelse i dette spørsmålet.

Det bør nevnes at Stoltenberg har fått alliansen med på en ny langtidsstrategi. Han har også vært en pådriver for å få medlemslandene til å øke forsvarsbudsjettene. Nato-landene har nå ett år til på seg til å finne en ny generalsekretær. Alliansen skal feire jubileum neste vår. 4. april fyller alliansen 75 år, og det skal markeres storstilt i Washington. Som nordmenn bør vi føle oss ekstra beæret over at det er Jens Stoltenberg som også da er Nato-sjef.

