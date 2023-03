Dette var nok et smart trekk

På SVs landsmøte i dag var knyttet stor spenning til hvem som skulle fylle det ledige nestledervervet: Marian Hussein eller Lars Haltbrekken.

Valget var ventet å bli svært jevnt, og ved avstemmingen stakk Hussein av med seieren, med 114 mot 101 stemmer.

I en tid hvor ordet woke ligger på alles lepper, er det ikke helt overraskende at raddis-partiet SV vektlegger mangfold tyngre enn erfaring.

For, litt satt på spissen, så var det nok dette som skjedde da landsmøtet valgte norsk-somalieren over trønderen. Men det kan være et smart trekk.

I politisk ledelse kan det personlige være vel så viktig som det profesjonelle

Valgkomiteens begrunnelse for hver av de to kandidatene, kunne knapt vært mer ulike.

De som tok til orde for Haltbrekken som ny nestleder la vekt på «solid organisatorisk kompetanse og kapasitet, med både ledererfaring og erfaring med forhandlinger». Trønderen er dessuten miljø-veteran, og ikke minst: SVs utpekte strømkrise-talsperson.

I beskrivelsen av Marian lå fokuset mest på hennes oppvekst og bakgrunn. Marian er «Oslo-jenta fra Stovner» og «et resultat av solidaritet og antirasisme». Hun er også den første innvalgte på Stortinget med afrikansk bakgrunn.

Nå er hun også den første minoritetspersonen som er nestleder eller leder i SV (hvis man ser bort fra jødiske Theo Khoritzinsky som var leder på 80-tallet).

Marian er helsepolitisk talsperson, og i hennes tale til landsmøtet var hun god da hun fortalte at hun vet hvordan det er å være «en utslitt og utbrent helsepersonell».

Det er nok ikke med helsepolitikken SV vinner flest velgere, selv om gratis tannhelse er en forlokkende tanke for mange.

SV ville fått en svært kompetent ny nestleder i Haltbrekken. Det kan bli en utfordring for partiet at ingen i ledertrioen har i nærheten av samme tyngde som trønderen på grønn politikk.

Likevel: I politisk ledelse kan det personlige være vel så viktig som det profesjonelle.

Ved å løfte en minoritetskvinne opp i ledelsen, kan SV fri mer direkte til en velgergruppe i vekst. Vi vet at innvandrere i stor grad stemmer på partiene til venstre for den politiske midtstreken – men i dag stemmer mange av dem Arbeiderpartiet.

Potensialet er også stort for å mobilisere helt nye velgere, for kun halvparten av innvandrere stemte ved forrige stortingsvalg.

Og, til slutt: Vi vet at mange av innvandrerne befinner seg i valgdistriktet Oslo, som Hussein representerer.

Med hennes stemme i ledelsen, kan partiet tiltrekke seg mange nye og viktige innvandrerstemmer.

Det trenger SV, hvis de skal nå ambisjonen om å bli det største paritet på venstresiden.

