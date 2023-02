Første steg på veien tilbake

I år er det nøyaktig ti år siden Manchester United sist vant ligaen, under Sir Alex Fergusons ledelse. De ti årene siden har sett under ett vært en lidelse for Manchester United-supportere, som har sett byrival City ta over hegemoniet i engelsk fotball og Liverpool returnere til toppen. Selv går Manchester United nå inn i sitt sjette år uten et trofé, men den titteltørken kan endelig ta slutt søndag.

Da returnerer Manchester United til Wembley for å spille mot Newcastle i ligacupfinalen. Den turneringen har klubben vunnet fem ganger før, senest i 2017, men har aldri vært ansett som spesielt viktig å vinne. Det har vært en turnering der du spiller dine nest beste og mest talentfulle, og hvis de klarer å kvalifisere seg til en finale, så kan du ta med det trofeet også. Men slik situasjonen har vært de siste årene på Old Trafford, er situasjonen en ganske annen i søndagens finale.

Denne gang vil det være en bekreftelse på at man endelig er på rett vei, og at ansettelsen av Erik ten Hag ser ut til å bære de fruktene klubben ønsket. Mange managere har prøvd, men ingen har klart å få klubben tilbake til de dager da Manchester United var det klart beste laget i England og en naturlig favoritt til å vinne alle turneringer de stiller opp i. De dager er for lengst forbi, men under Ten Hags ledelse er det nå mye optimisme å spore og et håp om at de dagene kan komme igjen.

Jeg husker selv at jeg tok turen til England like etter seriestart, da United allerede hadde tapt serieåpningen hjemme for Brighton med 2-1, før Ten Hags United ble smadret av Brentford med 4-0. Den kampen så jeg på en pub i England sammen med en rekke andre United-supportere, i noe som best kan beskrives som en blanding av depresjon, sinne og fortvilelse.

Siden den gang har Cristiano Ronaldo forlatt klubben, midtforsvaret med Lisandro Martínez og Raphaël Varane har satt seg med en enestående god Casemiro foran, og ikke minst har Marcus Rashford tatt enormt store steg.

Torsdagens kamp mellom Manchester United og Barcelona var riktignok bare en playoffkamp for å nå åttedelsfinalen i Europaligaen, men samtidig var det også et tilbakeblikk til de tidene da begge klubbene dominerte i Europa for 10-15 år siden. Barcelona leder ligaen suverent, og er på vei tilbake, og det er også Manchester United. Det kan bli seriegull allerede denne sesongen, men under Ten Hags ledelse har United-supporterne fått tilbake troen på at alt er mulig.

