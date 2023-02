Tajik har ingen sjanse

Hadia Tajik ønsker å gjøre comeback som nestleder i Arbeiderpartiet. Styret i Rogaland Ap har foreslått henne i denne posisjonen. Problemet er at Tonje Brenna allerede regnes som favoritt til å kapre det ledige toppvervet. Dersom det blir kampvotering, kommer Tajik ventelig til å tape avstemningen på Ap-landsmøtet i mai. Det er i hvert fall bildet jeg skimter etter å ha loddet stemningen i Arbeiderpartiet.

«Jeg er glad for å ha hjemfylket mitt i ryggen og takknemlig for at så mange folk fra hele landet i organisasjonen vår har oppfordret meg til å stille», sier Hadia Tajik til Rogalands Avis. Hvis valgkomiteen og landsmøtet vil, så er hun klar til å ta ansvar i ledelsen av partiet.

Ap-ledelsen sliter med to urokråker. Trond Giske er den mest ustyrlige. Nidaros-suksessen har overgått selv Giskes innerste drømmer. Urokråke nummer to er disiplinert, men likevel en stor utfordring. Hun er populær og får gode skussmål i store deler av partiet. Paradoksalt nok har Giske og Tajik lenge vært som hund og katt i partiet.

Klassekampen melder at Tajik har drevet «valgkamp» ved å besøke seks fylker de siste fem ukene. Ordfører Wenche Pedersen i Vadsø sier til avisen at det er en god plan å velge Tajik til nestleder. Det samme sier varaordfører Siri Sandvik i Stad.

Første hinder for Tajik er valgkomiteen. Den ledes av LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Hun sto sentralt i kritikken av Tajik da det for ett år siden ble avslørt at hun ikke hadde rent mel i posen når det gjaldt pendlerboligen. Tajik trakk seg derfor som Ap-nestleder og statsråd. Hun beklaget og etterbetalte 200.000 skattekroner for å rette opp feilskjæret.

Spørsmålet er om Tajik har klart å gjenreise nødvendig tillit til å gjøre comeback. Svaret mitt er nei. Det baserer seg på at hun ikke lenger har noen heiagjeng sentralt i LO-familien, snarere tvert om. Behovet for fornyelse taler åpenbart til Brennas fordel. Apropos fornyelse: Det er et sterkt ønske fra Rogaland å få Stavanger-ordfører Kari Nordtun Nessa inn som medlem i sentralstyret. Det overrasker meg at Rogaland satser på to kvinnelige hester. Mangelen på magemål kan sette fylket i en knipe.

Når det gjelder fornyelse bør det også nevnes at det sitter for mange statsråder i Arbeiderpartiets sentralstyre. Åtte av 20 medlemmer er i overkant sentralistisk. Flere av statsrådene bør derfor kjenne sin besøkelsestid. Alternativet er at de blir ofret av valgkomiteen. Sentralstyret bør bestå av flere «vanlige» politikere fra det ganske land.

Det hører med til historien at statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre har åpnet for å gi Hadia Tajik en mer framtredende posisjon. «Jeg sa da Hadia gikk av, at hun er en veldig dyktig politiker. Jeg tror at vi kommer til å høre mer fra henne i ledende verv i Norge framover, og det står jeg for», sa Støre til NRK rett før jul.

Det er selvsagt mulig for Ap å velge to kvinnelige nestledere, altså gi plass til både Hadia Tajik og Tonje Brenna. Men da må i tilfelle Ap-nestleder Bjørnar Skjæran ofres. Og partisekretær Kjersti Stenseng vil da gå med i det samme dragsuget. Årsaken er kravet til kjønnsbalanse samtidig som jeg forutsetter at Jonas Gahr Støre fortsetter som Ap-leder. Bjørnar Skjæran er lite profilert, men i Nord-Norge står han så sterkt at han trolig blir gjenvalgt.

Det har vært antydet at Tonje Brenna kan bli partisekretær, men det ryktet har ingen rot i virkeligheten. Det er ikke godt nok for Brenna og hennes støttespillere. En løsning kan være å gi Tajik fornyet tillit som statsråd i regjeringen eller gi henne en mer framskutt rolle i Stortinget. Dette er neppe godt nok for Hadia Tajik, men hun har ikke nok støtte til å kunne velge på nest øverste hylle. Den muligheten forsvant for ett år siden.

