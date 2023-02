Denne måneden feirer jeg et jubileum! Det er nemlig fem år siden jeg begynte som spaltist her i Dagsavisen! En av de første spaltene jeg skrev handlet om om å true andre på livet. Det var nemlig slik, i den fjerne fortiden som 2018 nå er, at folk gjerne slang drapstrusler rundt seg i hytt og vær.

Noen av høydepunktene for fem år siden var en barnehageleder som ble drapstruet fordi hun ønsket at barna i barnehagen skulle være vaksinerte, drapstrusler etter avlivingen av en mannevond svane, og selvsagt realitydeltakeren som fikk drapstrusler på grunn av mellomrommet hun har mellom tennene.

Hvis drapstrusler er så inngrodd i den norske folkesjela at vi må true mennesker over julehilsener og rollene de spiller på TV, da lar det seg vel ikke gjøre å bekjempe dem.

Den gangen mante jeg til fornuft. Jeg trodde selvsagt aldri jeg skulle få noen til å slutte å sende slike trusler, men jeg hadde et håp om at man i det minste skulle vente på en litt bedre grunn. Det funket. Jeg løste problemet! Pennen er virkelig mektigere enn sverdet, og i etterkant av den spalten har folk tenkt seg om både en og to ganger før de trykker «send» på en drapstrussel!

Neida.

Nordmenn drapstruer fortsatt i forrykende tempo! Som alt annet de siste årene, er noe av utviklingen pandemidrevet. Vi har etablert at det forekom vaksinerelaterte drapstrusler allerede før Covid-19 sneik seg ut av Wuhans våtmarkeder. Det ble ikke noe bedre av to år med pandemi.

[ Lan Marie Berg: Dråper fra de rikes brønn ]

Man kan få drapstrusler fordi man prøver å holde andre friske. I forfjor fikk pastor Sten Sørensen drapstrusler da han oppfordret folk til å ta coronavaksine. Det samme fikk Folkehelseinstituttes leder Camilla Stoltenberg, og flere andre ansatte i FHI. I fjor ble også en mann dømt til 120 dagers fengsel for drapstrusler mot tidligere helseminister Bent Høie. Ifølge NRK kunne en av truslene «tolkes som kritikk av pandemihåndteringen». Da så.

Tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen måtte gå av i forbindelse med pendlerboligsakene på Stortinget. Mer spesifikt saken om hennes egen pendlerbolig. Også hun har fått drapstrusler. Helt unødvendig, selvsagt. Hun har blitt straffet nok. Ikke bare mistet hun sitt prestisjetunge verv, men nå vet hele verden at hun var folkeregistrert på gjesterommet til Trond Giske.

[ Jo Moen Bredeveien: Fire måneders varsomhet og 15 svette minutter ]

Dyrevenner er fremdeles glad i å true mennesker på livet. I likhet med sakene om svanen Havnesjefen og Hunden Tønes endte fjorårets saga om kjendishvalrossen Freya opp med drapstrusler. Både fiskeriminister Bjørnar Skjæran, Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen og sistnevntes kone mottok grove drapstrusler etter at sjøpattedyret ble avlivet. Jeg skjønner sinnet, jeg gjør virkelig det! Jeg ville heller ikke at Freya skulle dø. Men drapstrusler er å gå for langt. Freya hadde ikke ønsket at noen ble drapstruet i hennes navn. Hun hadde ønsket at vi fortsatte det gode arbeidet hun påbegynte og senket noen fritidsbåter på hennes vegne.

Ikke engang de triveligste anledninger får gå fri. I vinter endte en uenighet om julegrantenningen i Tromsø sentrum opp med drapstrusler. Arrangørene ønsket at arrangementet skulle være religiøst og politisk nøytralt, og lot derfor være å invitere Frelsesarmeen til å holde appell. Det falt noen såpass tungt for brystet at Shilan Ghadani, leder for Tromsø Sentrum, mottok en strøm av rasistiske kommentarer og drapstrusler.

Noen trenger ikke engang en sak med rot i virkeligheten for å slenge ut en trussel mot ekte mennesker! I et intervju med KK fortalte Maiken Blom om drapstrusler hun har mottatt. Blom er nemlig kjæreste med Skam-skuespiller Cengiz Al, og truslene kom fra opprørte tenåringer som mente hun stod i veien for at Als rollefigur Yousef og seriens hovedperson Sana skulle bli kjærester.

[ Helle Palmer: Det frister det ikke å anbefale barna mine å velge det som yrkesvei ]

Jeg trodde egentlig at dette var et fenomen som kom med internett og sosiale medier. Der tok jeg feil! Det viser at dumme drapstrusler er en mye mer inngrodd del av vår kultur enn jeg først antok. Nylig kunne det gamle langrennsidolet Pål Gunnar Mikkelsplass fortelle at han fikk drapstrusler etter å ha falt på tredjeetappen i VM-stafetten i 1982.

Det er tydelig at jeg kjemper mot overmakten. Som Terry Pratchett nesten sa: Pennen er bare mektigere enn sverdet hvis sverdet er veldig kort og pennen er veldig skarp. Derfor har jeg bestemt meg for å gi opp. Hvis drapstrusler er så inngrodd i den norske folkesjela at vi må true mennesker over julehilsener og rollene de spiller på TV, da lar det seg vel ikke gjøre å bekjempe dem.

Kanskje det bare er jeg som er snobbete. Kanskje drapstrusler over filleting egentlig føyer seg fint inn i rekken av folkelige ting jeg ikke liker. Det er ikke typisk norsk å være god, det er typisk norsk med DJ Broiler, pinnekjøtt, VGTV og å drapstrue noen fordi du ikke liker det de gjorde på Farmen Kjendis.

Hvis det virkelig er jeg som tar feil, så blir vel løsningen at jeg også må slenge meg på drapstrusselkjøret. If you can’t beat ‘em, join ‘em. Det blir ikke så behagelig, verken for meg eller for mottakerne, men man kan ikke alltid få det som man vil her i verden.

Det vil i hvert fall gjøre de neste fem årene med spalter i Dagsavisen mye mer spenstige enn de forrige fem.

[ Lars West Johnsen: Det lukter svidd av Jonas Gahr Støres regjeringsprosjekt ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen