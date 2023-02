Robert Steens avgang viser at valgkampen er i gang

«Robert Steen har vært en fantastisk byråd for Oslo», sa byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap). Steen «har vært med meg», altså Johansen, «hele veien», helt siden 2015. I 7,5 år, ved byrådslederens side.

Og likevel: Når det drar seg mot valgkamp, er tiden ute for Robert Steen. Det meddelte Raymond Johansen på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Nå er Robert Steens tid ute. Takk for innsatsen, nå går vi videre uten deg

Til tross for at Steen som finansbyråd har lagt grunnlaget for det økonomiske handlingsrommet som gjør det mulig å finansiere politiske tiltak i Oslo, ifølge byrådslederen. Til tross for at han viste sitt kaliber da Oslo, fortsatt ifølge Raymond Johansen, var episenteret for pandemien som herjet byen, landet og verden.

Raymond Johansen begrunnet avgangen med at Steen selv har signalisert at han er på vei ut av Oslo-politikken. Det signaliserte Steen etter at valgkomiteen i Oslo Ap plasserte ham langt nede på listen foran høstens valg, uten at Johansen gikk inn på det under pressekonferansen.

Det er med tungt hjerte Raymond Johansen aksepterer at Steen har andre planer, sa han. Men nå planlegger byrådslederen for tiden framover.

Det er ikke bare Steens tid som er ute. Det ble gjort tre rokeringer i byrådet i landets hovedstad i går. Men det er bare Robert Steen som har blitt kjørt knallhardt i offentligheten i vinter.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) går av fra byrådet i Oslo og erstattes av Marte Scharning Lund (Ap). (Ole Berg-Rusten/NTB)

Det har handlet om Oslos helsehus, som Steen som helsebyråd har hatt ansvaret for. Tilstanden på helsehusene har nådd offentligheten i form av sjokkerende historier fra innlagte og pårørende.

Tidligere førstestatsadvokat Lasse Qvigstad (76) ble innlagt på Ullern helsehus etter en operasjon og påfølgende komplikasjoner som gjorde at han ble liggende i koma. Qvigstad var fortsatt omtåket da han kom til helsehuset i november 2021, men opplevde å bli overlatt nærmest til seg selv, fortalte han under en høring om helsehusene i forrige uke.

Qvigstad fortalte at han ble liggende i sin egen avføring i timevis. «Jeg fryktet for livet mitt», sa han i høringen. Flere har fortalt lignende historier.

Steen har forsvart seg med pandemien og etterdønningene av den, men har også erkjent ansvaret. Han fant 17 millioner friske kroner å overføre til Oslos tre helsehus i forrige uke.

Det var for sent. Selv om Raymond Johansen hyllet ham og avviste at Steens avgang har sammenheng med helsehusskandalen, kunne han ikke hevde at Steen gikk frivillig. På direkte spørsmål viste Johansen til «løpende samtaler» og at Steen jo allerede har varslet at han var på vei ut.

Ord som «frivillig» eller «av egen vilje» ble ikke uttalt. Heller ikke av Steen selv.

Vi andre kan i alle fall tolke rokeringene og avgangen til Steen som et tydelig tegn: Nå er valgkampen i gang. Det kan være en fordel å starte uten Steen i skoa.

