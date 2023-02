Robert Steen talte, overakk nøkkelen og gikk: – Ta vare på Marte

– Jeg har brukt et par år på å tenke på «hva skal jeg finne på til Marthe når Marthe kommer? Fordi at Marthe kommer, det er et uomtvistelig faktum. Jeg har kjent Marthe lenge før jeg ble politiker, sa Steen.

Han fortalte videre at Scharning Lund var en problemløser i omgangskretsen og at hun var med i prosessen for å «vette» Steen, altså sjekke om han hadde skjelletter i skapet, før han tiltrådte som byråd.

– Media er nemlig opptatt av sånne ting.

Scharning Lund rådet han til å flytte fra Ski til Oslo før han tiltrådte som finansbyråd

– Så sier jeg til henne «kan det være så viktig?». Ja, den mandagen du triltrer kommer VG til å ligge i buskene der du bor for å ta bilde av hvor du kommer ut fra, så da bør du bo i Oslo, sa Marte.

Ny helsebyråd Marthe Scharning Lund (Ap) hyllet Robert Steens innsats under koronapandemien da hun takket han av.

– Da sto jeg på utsida. Å se på hvordan dere jobba, og klarte det så utrolig godt. Det er rett og slett imponerende, sa hun.

– Jeg er både ydmyk og takknemlig for at jeg får ta over. Du har ikke gått ubemerket inn, eller ut av dette.

Før han forlot byrådskontoret, klappet Steen den nye byråden på skulderen og sa:

– Ta vare på Marthe.