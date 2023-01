Det russiske Forsvaret fins ikke

Ord har betydning. Det bør NRKs Gro Holm notere noe lenger oppe på sin blokk når hun rapporterer fra Moskva om den groveste angrepskrigen Europa har sett siden 1945.

Hun snakket helt konsekvent om det russiske Forsvaret. Når hun bidro til NRK Urix onsdag kveld om den brutale russiske leiesoldathæren Wagnergruppen, refererte hun til stadighet om denne fryktede, halvt lovløse paramilitære enhetens plass i det russiske forsvaret. Programlederen stemte i om «det russiske forsvaret».

Stryk ordet forsvar i omtalen av det russiske militæret, NRK.

Det kan være at russerne selv insisterer på denne åpenbare eufemismen i sin propaganda og sin bruk av begreper som Forsvarsdepartement og forsvarsminister. Men det er en grov språklig forledelse, og falsk forskjønnelse. Det er orwellsk i all sin løgn å gjemme det russiske overfallet på Ukraina bak ordet forsvar. Og NRK og vestlige medier må ikke, kan ikke bite på.

Det er jo nettopp dette inntrykket russerne ønsker at skal få feste seg. At krigen, eller en militær spesialoperasjon som Putins løgnere typisk kalte det i krigens innledende måneder, skal omtales som en forsvarskrig. Tvunget på dem av NATO. Av vesten. Av nazistene i Kyiv.

Eufemismen er institusjonalisert i et land der militæret er aggressivt og offensivt i sin natur. I et Russland som er imperialistisk i sin. Angrep er det beste forsvar. Afghanistan. Tsjetsjenia. Georgia. Krim. Ukraina. Lista kan bli lenger.

To korte innslag på Urix med Holm ga full score i språkbingoen. Fem ganger snakket hun om det russiske forsvaret. Tre ganger ble ledelsen av russernes militære angrepsstyrker omtalt som forsvarsledelsen. Det er altså generalene som i snart ett år har drevet en folkerettsstridig angrepskrig mot sivile, Holm kaller forsvarsledelse.

Ingen krever eller forventer at Holm skal bli del av fredsbevegelsen eller være useriøs i sin begrepsbruk. Hun er ganske sikkert også under et visst press fra russiske myndigheter når hun melder hjem. Ingen forventer at hun kaller Putin for det han er, en nyfascist, eller si «de russiske angrepsstyrkene» helt gjennomført. Kanskje ikke engang å si krigsdepartement, selv om det hadde vært på sin plass.

Men hva med noe så enkelt som å si det russiske militæret. Den russiske militærledelsen. Hæren, flyvåpenet, marinen, bare ikke kall det «det russiske forsvaret». Stryk ordet forsvar i omtalen av det russiske militæret, NRK.

Russland forsvarer seg ikke mot noen, de har invadert Ukraina. Og en fredsløsning er 100 prosent opp til dem.

Nazistene angrep en hel verden anført av sitt Wehrmacht, som er tysk for «vernemakten» eller nettopp «forsvaret». Men det ville vært oppsiktsvekkende hvis frie medier i 1945 hadde omtalt lederne for de nazistiske krigsoperasjonene for «den tyske forsvarsledelsen». Det ville vært uhørt og utenkelig. Akkurat som det burde være nå.

Kanskje bør NRK og andre medier også slutte å kalle Wagnergruppens leder Jevgenij Prigozjin for «Putins kokk». Det høres litt for hjemmetrivelig ut når mannen i realiteten er en hærfører, en bandeleder, en mafiaboss.

