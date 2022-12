Kan du ikke mette et kvinnfolk, så drar hun. Sånn er det.

I hvert fall hvis vi skal tro forfatteren Ahmet Altan, i hans siste roman på norsk, «Kjærlighet i opprørets tid». Mannen som sier dette i romanen, har nylig mistet jobb, kone og hjem – og lever nå av mat fra suppekjøkken. En passende skjebne for ett stykk ubrukelig mannfolk. Handlingen er lagt til Istanbul på begynnelsen av 1900-tallet, altså et konservativt og kaotisk samfunn, på vei vekk fra det osmanske rikets rigide religiøse regler og over til den moderne, sekulære republikken Tyrkia.

Heldigvis er det ikke sånn lenger. Vi lever i 2022. Kvinnfolk finner veien til brødboksen i søvne, og menn kan være menn uten å måtte fylle den med loff. I hvert fall ifølge etablert ønsketenkning. Men vi lever i en urolig tid, selv om den ikke er like omskiftelig som på tampen av det osmanske riket. Også den var preget av krig, konflikter og kriser. Og hvis det er noe vi vet om kriser, så er det at menn og kvinner faller tilbake til tradisjonelle kjønnsroller. Rykk tilbake til start.

De mest ekstreme eksemplene finner vi øst i Europa. Ukrainske kvinner flykter med barn, menn blir igjen for å forsvare fedrelandet med maskingevær. I Russland blir ektemenn tildelt uniform enten de er motivert eller ei, mens koner tar hele støyten på hjemmebane. Krig og konflikt henter fram de mest primitive instinktene i mennesker. Menn voldtar og lemlester kvinner som flykter, kvinner blir tvunget til å selge kroppen for en kopp med borsj.

Det siste skjer for øvrig ikke bare i krig. Ifølge en fersk artikkel i avisa Financial Times, som har intervjuet sexarbeidere og veldedige organisasjoner i Storbritannia, er det vært økning i landet av kvinner som har begynt med prostitusjon for å skaffe penger til mat. “Jeg følte meg stolt over å kunne ta vare på oss og ha tak over hodet”, sier «Tiffany» til avisas journalist. Hun har ektemann og barn.

Menn som slåss og kvinner som prostituerer seg – begge er blant de mest tradisjonsrike sysselsettingene i verdenshistorien. Føy til jakt, så har vi dekket de klassiske primærnæringene. I kriser og konflikter blir det alltid flere menn som går ut i villmarka med gevær på ryggen. I USA ble det en voldsom økning i starten av pandemien, som skyldtes en blanding av at folk ønsket å komme seg ut i naturen og fikk det økonomisk trangere fordi de var blitt oppsagt eller permittert.

En ny amerikansk studie viser at vi også faller tilbake i tradisjonelle kjønnsroller når familier blir rammet av arbeidsledighet. Sosiolog Aliya Rao har drevet feltarbeid blant arbeidsløse fra middelklassen i USA, og fant da ut at familier der fedre var uten jobb, gikk gjennom en helt annet dynamikk enn da det samme skjedde med mødrene.

En far uten jobb er en trussel mot familiens sosiale status.

Da mennene mistet jobben, ble levestandarden forsøkt opprettholdt. Selv barnepassen ble beholdt, slik at far kunne søke nye jobber på sitt avskjermede kontor uten forstyrrelser. Om moren mistet jobben derimot, ble det raskt kuttet ned på utgifter til ferie, klær og barnepass, og hun måtte skrive søknader på kjøkkenøya. Egentlig ble det betraktet som litt fint at mor og barn kunne tilbringe mer kvalitetstid sammen. Mer hjemmelaget mat ble det også.

Det første ble ofte en kilde til krangler og påfølgende skilsmisser, ikke det siste. Det handler altså ikke om de faktiske forhold – god eller dårlig råd. Det handler om identitet. En far uten jobb er en trussel mot familiens sosiale status. En mor uten jobb er det ikke – selv om hun tjente like mye eller mer.

Når mannen mister jobben, blir «den kjønnede orden forstyrret – det er på en eller annen måte feil. Uansett hvor progressiv du ellers er, så er en mann som ikke jobber et problem», sier sosiologen fra London School of Economics i danske Weekendavisen. Hennes prosjekt var blant annet inspirert av klassikeren «Falling from Grace» fra 1988 av Katherine S. Newman, der hun dokumenterte hvordan mange menn som ble arbeidsledige holdt det skjult for familien. De sto opp om morgenen, spiste frokost, satte seg i bilen og kjørte til nærmeste kafé for å løse kryssordet i New York Times.

Den danske avisen har undersøkt hvordan situasjonen er i eget hjemland. En artikkel fra Nationaløkonomisk Tidsskrift tidligere i år viser at det ikke er så stor forskjell der som i USA. Årsak? Delvis handler det om at antallet i Danmark som mener det er mannen som skal forsørge familien er lavere enn i USA, men den viktigste årsaken er velferdsstaten. Det sikkerhetsnettet er godt for så mye. Også å utligne forskjellen i menns og kvinners verdi utenfor arbeidslivet. «I krisen faller vi tilbake i kjønnede mønstre – spesielt i land som USA og Storbritannia, hvor vi ikke har robuste velferdssystemer, men er avhengig av familien», sier sosiolog Aliya Rao.

Dagens kriser rammer verden langs mange akser og noen vil få dypere konsekvenser enn andre. Et tilbakeslag for likestillingen blir vanskeligere å reversere enn gasstilførselen. Derfor burde det i det minste få en brøkdel av oppmerksomheten som størrelsen på strømstøtta får.

