VMs smarteste lag

Da Marokko og Kroatia hadde spilt 0–0 i en helt ordinær forestilling 23. november tenkte vi ikke at dette kunne bli en potensiell VM-finale 18. desember. Nå er vi der. Det kan skje. Lagene er i hver sin semifinale.

Sjansen er også stor for at vi kan få en reprise av forrige VM-finale som ble spilt i Moskva for fire år siden. Der også Kroatia smøg seg inn til finalen mot Frankrike og Luka Modric ble kåret til mesterskapets beste spiller, tross tap i finalen. Finalereprise har skjedd bare en gang tidligere. Argentina og Vest-Tyskland var finalister i 1986 og 1990. De vant hver sin.

Statistikk til side. Det er verdt å smake på Kroatias resultatrekke ved full tid i dette mesterskapet: Marokko 0-0, Canada 4-1, Belgia 0-0, Japan 1-1, Brasil 0–0. De to siste kampene ble vunnet på straffespark. Kvartfinalen mot Brasil endte 1–1 etter ekstraomgangene der Kroatia berget uavgjort tre minutter før slutt. I ingen av kampene har Kroatia tatt ledelsen.

Kroatia kan komme til finalen gjennom en ny uavgjort kamp. Å kneble Argentina også er fullt mulig når man har noen av verdens smarteste fotballspillere i sin midte. Dette er kanskje siste turen med gjengen for dette svært rutinerte mannskapet. Men bortsett fra 37 år gamle Modric er ikke alle snart kommende pensjonister. Fornyelsen er i gang Men flertallet av spillerne som startet mot Brasil var mellom 27 og 33 år gamle. Det talentfulle unntaket er 20 år gamle Josko Gvardiol.

Assistenttrener Vedran Corluka, som var i VM-troppen i 2018, har en ganske presis beskrivelse av Kroatias fremste egenskap: – Vi har evner til å ødelegge planene til de beste lagene i verden. Destruktivt? Ja, men det er ikke den tanken som sår en når en ser lagets fremste teknikere.

Det bør ikke overraske oss at Kroatia er der de er. De vant sin pulje i Nations League og er finaleklare der. Dit kom de ved å slå Frankrike 1–0 i Paris i sommer. Landslagssjef Zlatko Dalic mener fornyelsen av mannskapet har skjedd gradvis, duppen under EM i 2020 (2021) mener han ble ødelagt av koronaen. Nå har han fornyet mannskapet der stikkordene er de samme han har fulgt i de snart fem årene han har ledet laget: Smarthet og kynisme. For å vinne en fotballkamp holder det å lede helt til slutt.

Semifinalene spilles slik:

TIRSDAG 20.00: Argentina - Kroatia (TV2)

ONSDAG 20.00: Marokko - Frankrike (TV2)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen