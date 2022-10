Frykt og forvirring når noen utgir seg for å være andre enn den de er

Siden sist er Norge blitt rystet av en provokasjon mot vår nasjonale integritet. I usikre tider er det ekstra urovekkende når noen blant oss viser seg å være andre enn de har utgitt seg for. Noen som har brukt mange år på å bygge opp en tillitvekkende identitet, jobbet systematisk for å stå fram som trygge samfunnsborgere, men blir avslørt som forræderske. De etterlater sine medmennesker i full forvirring og skuffelse. Ikke rart at det utløser frykt i befolkningen. Tenke seg til at det var Fantorangen som skjulte seg inne i Snøroboten i «Maskorama» på TV!

Nei, ingen simpel spionskandale overgår forakten mange TV-seere følte da det viste seg at det var ei dukke inne i ei større dukke i «Maskorama». En vri på sånne Matrjosjka-dukker der det stadig dukker opp nye inne i de andre, og vi liksom aldri vet hvor mange russiske figurer vi har med å gjøre. Ikke en tanke vi liker å leke videre med i disse tider.

«Seerne raser». «Kritikken hagler», meldte Dagbladet etterpå. Nærmere lesing av saken viste at det var det litt ubestemmelige antallet «flere» som var så misfornøyde med utviklingen i Maskorama at de uttrykte det skriftlig på lørdagskvelden. Det er de rasende som har overtaket i samfunnsdebatten i dag. Foran TV-en en lørdagskveld kan de hisse seg like sterkt opp av ei dukke som fotballfans kan over en offside.

Nå var det nok mange yngre som frydet seg da deres store TV-favoritt plutselig kom fram i en uventet sammenheng. «Maskorama» er et program for barn i alle aldre, men for de minste har kanskje ikke tidligere deltakere som Christian Ringnes, Arve Juritzen eller Trygve Slagsvold Vedum hatt den samme appellen. Jeg synes avsløringen av Fantorangen var et såkalt «plot twist» av beste merke. Den overgikk til og med min mistanke om at snøroboten var en ekte snørobot. Nå er alt mulig. Kanskje er det Jan Thomas som er Rabagasten, Dandy eller Zombien? Og så er det noen andre som er inne i en Jan Thomas-drakt i panelet foran scenen?

Sannsynligvis en programleder i et annet program, i så fall. For Fantorangen i «Maskorama» er også et ledd i fullføringen av grunntanken i alle fjernsynsshow i dag. At alle deltagerne i alle program skal være programledere, i det minste medvirkende i andre TV-program. Her har TV-kanalene fortsatt et stykke igjen å gå, selv om de er på god vei.

Det er et år siden sist vi var innom Fantorangen her i spalten. Da var hen med i den nye James Bond-filmen. Er Fantorangen bra nok for James Bond skulle det bare mangle at hen ikke fikk være med i «Maskorama» også. Det er dessuten godt å høre en ordentlig sanger i dette programmet: Fantorangen har som alle vet før spilt inn plate med Sondre Lerche. En av sangene deres heter til og med «Jeg er et rasende vesen». Men det er en annen av sangene de laget sammen som kan stå som en perfekt oppsummering av hendelsene forrige helg: «Paaaaang! Push Poff Pow Pow Ka-bang!».

