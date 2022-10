Fryktens høst

Jeg reiser mye rundt i Norge med foredrag i skjæringspunktet mellom religion og politikk. Etter foredragene blir det mange samtaler. I min voksne levetid har jeg aldri registrert større frykt for verdenssituasjonen enn det vi nå opplever. Norske nerver er i helspenn. Det viser blant annet reaksjonene etter at det ble kjent at gassrørledninger i Østersjøen trolig er utsatt for sabotasje.

Det er naturlig at de fleste er mest opptatt av utviklingen i Russland og Ukraina. Det er usikkerhetsfaktor nummer én, men det er lett å glemme hvilke store politiske endringer som skjer i resten av verden denne høsten. Mektige stater som Storbritannia og Italia har fått eller vil få nye statsministre. Liz Truss har brukt mindre enn en måned på å skape kaos i England som følge av hennes høyreorienterte skattepolitikk.

Hva som kommer med Giorgia Meloni vet vi foreløpig ikke, men det virker som hun har tatt mål av seg å være en handlekraftig politiker. Det er forbundet med stor risiko når nye politiske koster skal gjøre vei i vellinga på kortest mulig tid.

Denne helgen har Brasil – verdens femte største stat – holdt valg. I skrivende stund vet vi ikke om Lula da Silva allerede i første valgomgang har danket ut «Tropenes Trump – den sittende presidenten Jair Messias Bolsonaro. Lula må ha hele 50 prosent av stemmene om han skal unngå en valgomgang til. Bolsonaro har fortsatt sterk støtte fra kristenkonservative grupper, kjent under navnet Biff, bibler og blykuler.

Tar vi verdensbrillene på, er mellomvalget i USA 8. november kanskje det viktigste. Hele Representantenes hus i Kongressen skal skiftes ut, og 33 av 100 senatorer skal velges. Utfallet av dette valget vil trolig avgjøre om Donald Trump vil gjøre forsøk på å bli gjenvalgt som president i 2024. Knivene slipes foran valget, blant annet i en del evangelikale miljøer som har vært trofaste Trump-tilhengere. Retorikken ser ut til å bli mer og mer outrert. Ifølge avisen Dagen hevder forfatteren Helgard Müller i en ny bok at Trump er menneskesønnen Kristus, som ble sveket av visepresident Mike Pence.

Den nasjonalistiske bølgen som går over verden, er det all grunn til å ta på det største alvor.

Båndene mellom amerikanske og europeiske høyreorienterte ser ut til å bli sterkere og sterkere. I august ble Ungarns statsminister Viktor Orban invitert til en kongress for det ytterste høyre i Texas. Med hans knusende valgseier i april er han blitt den nye ledestjernen for høyrepopulister i USA.

Hvilken status partileder Giorgia Meloni i Italias brødre vil få i USA, gjenstår å se. Med sin sterke vektlegging av «Gud, nasjon og familie» skulle det italienske stjerneskuddet ha gode muligheter til å få heiarop fra Trump-sympatisører i Amerika. Melonis parti beskyldes for å ha nyfascistiske røtter og har alliert seg med ytre høyre-partiet Ligaen og partileder Matteo Salvini, samt partiet til tidligere statsminister Silvio Berlusconi. Meloni har uttrykt stor begeistring for det spanske ytre høyre partiet Vox. Partileder Santiago Abascal var raskt ute med gratulasjonene og hevdet at Meloni har «vist veien for et stolt, fritt Europa av suverene nasjoner».

Også fra det tyske ytre høyre partiet Alternativ for Tyskland kom det gratulasjoner. – Vi feirer med Italia! Sverige i nord, Italia i sør: Venstreregjeringer er gårsdagens nytt, skrev Beatrix von Stroch.

Den nasjonalistiske bølgen som går over verden, er det all grunn til å ta på det største alvor. For hver gang Gud blir nevnt av disse politikerne, kan vi være sikre på at det ikke bringer trygghet, men derimot polarisering og skumlere tider.

