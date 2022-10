Hva med litt partipisk?

Det var historisk sus over grunnrenteskattepakken statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum la fram denne uka. Den er – med rette – karakterisert som det største sosialdemokratiske skattegrepet siden grunnlaget for de eventyrlige oljeinntektene ble lagt på midten av 1970-tallet.

Det rasles selvsagt med sabler og utflaggingsplaner etter at også oppdrett og vind får grunnrentebeskatning og at vannkraften pålegges høyere skatter, men det er nesten unison enighet i mediene og blant de mange ekspertene: Dette er et smart grep. Heller ikke Høyre eller Venstre får seg til å være for sure, men nøyer seg med noen flate uttalelser om en for stor offentlig sektor og mangel på politiske prioriteringer.

Da blir det ekstra pussig med dem som brøler ut mot skatten – fra innsiden. En av dem er Aps egen Raymond Johansen. «På kort sikt er dette alvorlig, på lang sikt får dette dramatiske konsekvenser for Oslo», sa han til NRK da den Ap-ledede regjeringen økte skatten på vannkraften.

Raymond Johansen er byrådsleder i Oslo. Men han er også medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet. Der han kunne ha sagt at dette vil svi for Oslo, men er en så god løsning for landet som helhet at det må hovedstaden tåle, valgte han i stedet å gjøre seg til en av regjeringens fremste kritikere.

I sterk konkurranse, riktignok. Fra Ap-ordførere i kraftkommuner, for eksempel. «Et direkte angrep på oss som vertskommune», sa Hol-ordfører Petter Rukke til Hallingdølen. Mens Ap-ordfører Jan Gaute Bjerke i Nore og Uvdal kommune mener det vil komme et opprør mot regjeringens forslag.

Det har vært mange høye røster også i rekkene til det andre regjeringspartiet, hvis partileder og finansminister har brukt uka til å fortelle om sitt politiske forbilde Johan Castberg og om sitt partis lange kjærlighetsforhold til grunnrenteskatt.

Sp-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo i Salangen kommune er «rystet over grunnrenta som prinsipp», synes det «er vanskelig å ta innover seg» forslaget fra sin egen regjering, og kan fortelle at hun vil sove dårlig framover. Og nå varsler Sp-ordførere i kystkommuner en samlet front mot regjeringen.

Det er selvsagt lov å kritisere sin egen regjering. Det betyr ikke at det er klokt å gjøre det. Ikke bare styrer regjeringen landet i en krisetid. Den har også sin egen lille krise gående: Arbeiderpartiet sliter rundt 20 prosent på meningsmålingene, og Senterpartiet havnet under sperregrensen på en måling denne uka.

Da kunne man kanskje forvente litt konstruktiv støtte fra en profilert politiker som Raymond Johansen. I stedet velger han å bekrefte påstanden til en sentral rådgiver i regjeringsapparatet om at Ap i Oslo på mange måter er et lite sideshow i partiet, nesten en slags stat i staten.

Det er fint at partipisken ikke holder indre motsetninger nede, og at politiske motsetninger diskuteres i åpent lende. Men når skal det være på tide å slutte rekkene, om ikke nå?

