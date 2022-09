Fra nyttår kan mange av oss over 50 forsvinne fra trafikken

Før sommerferien klarte jeg med nød og neppe å få meg nasjonalt ID-kort og nytt pass, og unngikk så vidt at banken sperret kontoen min. Men nå begynner problemene for alvor. Nå står den viktigste av menneskerettighetene på spill: Å fortsatt få lov til å kjøre bil.

[ Uten pass og ID blir bankkontoen min stengt ]

Tilfeldigvis leste jeg et sted at alle gamle førerkort, ikke så veldig gamle egentlig, men over 25 år gamle, må fornyes før nyttår. «Gyldig til 2057» står det riktignok på mitt, men dette var visst ikke alvorlig ment. Nå vet jeg hva det vil si å bli kansellert.

Jeg synes Statens vegvesen kunne fortalt meg dette selv. Eller er det meningen at man med jevne mellomrom skal gå inn på nettstedene til alle slags instanser, for å se om andre dokumenter og attester kan være endret med tilbakevirkende kraft? Er fødselsattesten gyldig ennå? Er jeg fortsatt dimittert fra militæret? Hva med vitnemålet fra folkeskolen? Svømmeknappen?

Jeg tar fram førerkortet fra lommeboka. Ja, jeg er så gammel at jeg har lommebok. Eller portemoné som mange med foreldede førerkort sier. Jeg innser at sertifikatet ikke ser helt nytt ut, men det har heller ikke gått helt i oppløsning. Mye annet jeg gikk til anskaffelse av på 80-tallet er i dårligere forfatning, uten at jeg har kastet det av den grunn. En walkman. Klokkeradioen. «We Are The World». Dette førerkortet kunne jeg godt brukt til 2057.

– Du kan lett få digitalt førerkort, hører jeg den nye generasjonen si. Jo, men bare hvis bildet på det gamle førerkortet er under ti år gammelt. Jeg regner fort ut at mer enn 25 år gamle førerkort ikke har bilde som er tatt de siste ti årene. Selv vil jeg påstå at jeg ikke har forandret meg så mye i løpet av disse årene at et nytt bilde kan være nødvendig. JA, JEG VEIT DET DER MED HÅRET.

Ingen ledige timer framover for å få tatt bilde til nytt førerkort. (Skjermdump, vegvesen.no)

De godtar ikke hvilken som helst selfie på et nytt sertifikat. Det nye bildet må tas på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Det anbefales å bestille time, står det. Jeg klikker på «vis først ledige tidspunkt». I Oslo er det ingen tidspunkt som er ledige først. Jeg trenger ikke å være først, så jeg sjekker «se ledige tidspunkt». Det er ingen ledige tidspunkt i det hele tatt de neste seks ukene. Lenger fram går det ikke an å se. Ryktet på gata sier at det går an å stikke innom trafikkstasjonen og håpe på det beste. Godt jeg har erfaring fra venting i passkøen på politihuset.

[ Å være woke er OK ]

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det nærmere 1.500.000 (en og en halv million) mennesker over 50 år som har førerkort. Noen av disse har tatt lappen i voksen alder, men det er likevel veldig mange som i løpet av veldig kort tid må skaffe seg et nytt sertifikat. Dette må vi se som et positivt miljøtiltak. Fra nyttår blir det langt færre over 50 som er ute og kjører. Dyre veiprosjekter kan droppes. Vi får heller bruke elsparkesykler, som ikke krever førerkort, og heller ingen kjennskap til trafikkreglene.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen