Et krevende overgangsmarked for Vålerenga

Selv om VIF omsider har våkna og er på en imponerende seiersrekke, skal flere spillere inn portene i august. Hva er det som har fungert så godt de siste fire kampene? Flere ting, men her kommer noen faktorer:

Det høye presset fungerer i mye større grad enn til å begynne med i år. Med Henrik Udahl i spissen følger resten av laget i høyt press, noe som har resultert i flere målsjanser slik vi så i Grimstad. Dette var en av suksessoppskriftene i Dag-Eilev Fagermos første sesong, da laget tok bronse. Nå ser det ut til å sitte igjen.

I tillegg ser vi ikke lenger individualister i Vålerengas startellever. De som er på matta spiller for å gjøre hverandre bedre, i stedet for å holde seg i form til sin egen sesongstart.

Så hjelper det jo på selvtilliten med en seier når man har gått åtte kamper uten å vinne. 3-0-seieren over Kristiansund kan ha vært sesongavgjørende for VIF-spillerne.

Det er sentrallinja som skal forsterkes i sommer, noe Fagermo har sagt i lang tid. Det innebærer altså keeper, midtstopper og spiss. Den første posisjonen er allerede på plass, men spissen som kommer til Vålerenga denne måneden er helt nødt til å være god i presspillet.

Hvis ikke kan like gjerne Udahl beholde plassen. Til tross for at han bare har scora to mål så langt denne sesongen, viser klansfavoritten høy arbeidsmoral og spisskompetanse i presspillet kamp etter kamp. Hadde Udahl bare vært litt mer effektiv foran mål, hadde han vært en av Eliteseriens beste spisser.

Men siden en angrepsspiller uansett skal hentes, bør fjorårets toppscorer i OBOS-ligaen være på lista. Oscar Aga får altfor lite spilletid i Allsvenskan, og har kun vært på banen i seks kamper for Elfsborg i år. Oslo-gutten har kontrakt ut 2025, så å kjøpe 21-åringen blir nok for dyrt. Men et lite låneopphold i VIF hadde vært en god løsning for samtlige parter.

Når det gjelder midtstopperplassen, så er både Brynjar Bjarnason og Brage Skaret ute av bildet enn så lenge. Førstnevnte må bygge opp selvtilliten igjen, mens sistnevnte venter på en mulighet for å kunne bli lånt ut. For at det skal skje, må en stopper til inn.

Og stopperen som skal til VIF må være en ledertype, som var det største savnet og fraværet i Vålerengas marerittperiode denne våren. Stefan Strandberg har vært nevnt, men ser ut til å være på vei til Ronny Deilas Standard Liège.

Hvilke stoppere er da aktuelle for VIF? Markus Nakkim er klubbløs etter at kontrakten med Mjøndalen gikk ut 31. juli, og er en ekte Vålerenga-gutt. Han har spilt det siste halvåret i OBOS-ligaen, men tidligere vist at han holder et godt nivå i Eliteserien. Nakkim er fortsatt relativt ung, har lederegenskaper og kan bli enda bedre.

Sannsynligvis blir verken Aga eller Nakkim henta, men dette er spillere som kunne ha bidratt til en bredere stall og økt konkurransen i viktige posisjoner.

Likevel er ikke dette vinduet så viktig som det så ut til å bli tidligere i sommer, for nå har Vålerenga fått orden på en tropp som viser glimrende lagmoral og jobber for hverandre. Men stallen er fortsatt tynn, så noe må jo inn. Det er blant annet svært få alternativer bak Leonard Zuta på venstreback.

Om klubben vil klatre enda mer på tabellen, bør spillere på høyere nivå enn Aga og Nakkim hentes. Og det kan bli svært vanskelig i et marked som blir dyrere og dyrere.

