Med Kjartansson ut, må Vålerenga finne en redningsmann

Han er tross alt VIFs toppscorer i serien i år.

Vidar Örn Kjartansson har hatt en trøblete tid i Vålerenga de siste to sesongene. Mye skadeplager og utfordringer på privaten har ført til langt færre scoringer og målpoeng enn forventa av den islandske spissen.

Nå forlater han VIF for andre gang, og kan se tilbake på litt av en berg-og-dalbane-periode i klubben han slo gjennom som spiss for åtte år siden. Vålerenga må nå finne ut hvem som skal score lagets mål. Ingen av spillerne som er igjen i dagens spillerstall har scora mer enn ett mål så langt i år.

Da Kjartansson «vendte hjem» til VIF sommeren 2020, våkna mange supportere som ble forelska i toppscoreren i Tippeligaen 2014. Entusiasmen og forventningene til et medaljejagende VIF gikk til himmels, og hvilken start måltyven fikk.

Re-debuten mot Brann resulterte i 5-1-seier, tre Kjartansson-scoringer og tidenes raskeste hat trick i Vålerengas historie. Ni minutter brukte han på det. Videre leverte han varene i mer eller mindre samme form som i sin forrige VIF-periode, og endte med 9 mål på 14 kamper. Kjartansson var definitivt en avgjørende bidragsyter til klubbens første medalje på ti år.

Så begynte nedturene. Etter en svak start på sesongen pådro spissen seg et beinbrudd og var ute i flere måneder. Og mens det butta for Kjartansson, butta det også for spillerne på banen. 7. plass i fjor, og de svake sportslige prestasjonene fulgte med i starten av denne sesongen.

Å la «Ørnen» dra nå er et helt fornuftig og klokt valg av VIF, selv om de selvsagt hadde håpa på å få noen kroner for ham. Nå slipper de i alle fall en av klubbens best betalte spillere. Kjartansson er 32 år gammel, og Vålerenga har flere utfordrere på spissplass fra før av. Men så kommer jo spørsmålet:

Hvem skal score målene for Vålerenga nå?

Faktum er at VIF kun har scora tolv mål denne sesongen. 33 prosent av dem står Kjartansson for. Han er faktisk VIFs toppscorer i Eliteserien med fire nettkjenninger denne sesongen, og nestemann på lista er Aron Dønnum med to. Han er også nå er borte.

Vi vet at VIF var nære å hente tidligere Vålerenga-spiss Torgeir Børven, men den overgangen gikk i vasken. Dermed er neste spiss i køen fra dagens stall nevnte Jatta, som virker å være prioritert foran Udahl per dags dato.

Ingen av disse spissene har åpna målkontoen så langt i serien, og spissene står med seks og åtte kamper hver. De harde fakta er også at VIF har scora tolv mål totalt på tolv kamper i Eliteserien. Dette er svært bekymringsverdig. Bedre er det ikke på hjemmebane. Fire mål på fem kamper er fasit der. Tar vi med cupkampen mot Glimt, har ikke Vålerenga scora på eget gress på tre kamper.

At søndagens hjemmekamp mot Kristiansund skulle bli et reint bunnoppgjør, hadde ingen sett for seg før sesongstart. Det blir neppe en pen fotballkamp, men begge lag må vinne. Og Vålerengas nye redningsmann og målscorer må melde seg med en gang.

