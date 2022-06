Nå gjelder det å holde kjeft

Hittil har tre politikere gått av og frasagt seg verv på grunn av avsløringer knyttet til bruk av pendlerboliger. Først ute var Kjell Ingolf Ropstad, som gikk av som statsråd i regjeringen Solberg og som KrF-leder like før valget i fjor høst.

Deretter fulgte Eva Kristin Hansen fra Ap, som trakk seg som stortingspresident. Til sist gikk Hadia Tajik av, først som arbeids- og integreringsminister, deretter som Aps nestleder. Hun har også betalt 200.000 kroner i frivillig ekstraskatt i et forsøk på å gjøre opp for seg.

I dag er alle disse tre menige stortingsrepresentanter, uten noen framtredende verv, verken i parti eller parlament. De har en uviss politisk framtid.

[ Dagsavisen mener: Stortinget må vise åpenhet ]

Sakene er svært ulike, men de har to fellestrekk: Alle tre la alle kortene på bordet da de ble spurt om sakene sine. De har svart på spørsmål ned til den minste detalj. For Hansens del gikk det så langt at hun så seg nødt til å legge ut om private familie- og helseforhold i et møte med de parlamentariske lederne på Stortinget, og til pressen. Hun kom deretter med en skriftlig redegjørelse som ble offentliggjort på Stortingets nettsider. Alle tre har også tatt ansvar for egne feil. Ingen av dem har forsøkt å legge skylda på andre ved å si at de lyttet til dårlige råd eller fikk gale opplysninger om hvordan de skulle gå fram. Ropstad har gått lengst, og innrømmet at han bevisst gjorde det han kunne for å tyne mest mulig ut av ordningene.

Én av 45 ser ut til å fullt ut å ha forstått hva sammenhengen mellom tillit og åpenhet går ut på

Denne uka er det blitt kjent at 28 stortingsrepresentanter har fått beskjed fra skatteetaten om at de skylder til dels store beløp fordi de ikke har skattet av fordelen med gratis pendlerbolig. Henvendelsene gjelder kun perioden 2017 til 2021. De største beløpene er på over millionen. Hadia Tajik og Eva Kristin Hansen går fri – de er ikke blant disse 28. Det kan hende Ropstad er det, han vi ikke svare. 17 tidligere regjeringsmedlemmer har også fått beskjed om skattesmell.

Lett å være rebell i pendlerleiligheten din, si.

Av disse til sammen 45 personene, nekter de aller fleste å svare på spørsmål eller bekrefte at de har fått et skattekrav. Til tross for en rekke sterke oppfordringer om at åpenhet om disse sakene er helt nødvendig for å gjenopprette tilliten til det politiske systemet, er det stille. Det er lett å tenke seg at et annet hensyn veier tyngre enn hensynet til tilliten.

[ Selma Moren: Kan de ikke bare la henne være i fred? ]

En håndfull politikere har valgt å fortelle at de har fått skattesmell, men de fleste av dem er ordknappe. SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes nekter å oppgi noe beløp og avviser også å gi flere detaljer om sin sak. Hans nestlederkollega Kirsti Bergstø sier at alle må få «eie sin historie», hva hun nå måtte mene med det. Heller ikke tidligere Høyre-statsråd Torbjørn Røe Isaksen vil oppgi beløp eller detaljer. Interessant, siden han nå er samfunnsredaktør i E24, og sånn sett burde ha et sterkt engasjement for mest mulig åpenhet fra de som styrer landet vårt. Likestillingsminister Anette Trettebergstuen fra Ap og Emilie Enger Mehl fra Sp er de eneste som forteller hvor mye de skylder. Trettebergstuen plasserer ansvaret for sin ekstraskatt hos Stortingets administrasjon, og ut fra hva hun forteller, er det god grunn til å gjøre det i hennes sak.

[ Hege Ulstein: Noen må gå ]

Den eneste som tydelig og klart tar ansvar og som har gitt alle dokumenter til pressen, er Mehl. «Jeg ønsker å være åpen og har ingenting å skjule. Det er viktig for meg, med den rollen jeg har, at folk har tillit til at jeg er åpen,» sier hun til VG.

Én av 45 ser med andre ord ut til å fullt ut ha forstått hva sammenhengen mellom tillit og åpenhet går ut på, og evner å reflektere rundt det. Det er 2,2 prosent. Vi bør forvente mer enn som så av landets fremste politikere.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen