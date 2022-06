Endelig fikk Ingrid K. avløsning. Bjerkeli Grøvdal har båret arven for lenge

BISLETT (Dagsavisen): Da fikk vi endelig beviset. Også en fjerdeplass har betydning. Karoline Bjerkeli Grøvdal har vært langdistanseløperen som har måttet bære den tunge arven etter Grete Waitz og Ingrid Kristiansen i årevis. Hun har vært det evige talentet som vi alltid har hatt litt forventninger til foran mesterskap, men der alle har skjønt at avstanden opp til afrikanerne har vært alt for lang. Og det har alt for ofte endt i en liten, men forventet skuffelse.

Denne kvelden skjedde det noe. Ingrid Kristiansen var selv ringside på Bislett da publikum og den velkjente atmosfæren var tilbake. Hun sa til NRK før løpet at hun trodde Karoline kunne ta hennes rekord hvis hun var tøff nok i hodet. Og nettopp det bar hun. Hun forklarte etterpå hvordan hun har bygget seg opp mentalt uten å fokusere for mye på rekordmaset. Det går ikke vært lett.

Så brøt hun endelig gjennom den faktiske og mentale lydmuren det har vært å ta Ingrid Kristiansens rekord fra Stockholm i 1986. Regnet var på sitt kraftigste da Karoline plutselig avanserte i feltet og la seg inn blant de afrikanske navnene som alltid har løpt mye fortere.

– Regnet det? Det tenkte jeg ikke på en gang, svarte hun undertegnede da jeg lurte på om regnskyllet hindret henne fra an enda bedre tid. Nei, det er vind som kan være problem for løperne. Og den var heldigvis fraværende denne kvelden. Og da hun avanserte i feltet og kjente at musklene var med henne, ikke mot henne, beskrev hun det som å flyte på en sky ved hjelp av et entusiastisk publikum.

Slik ble hun ikke det sportslige, men det følelsesmessige høydepunktet for mange av dem som har fulgt henne i årevis. Og for henne selv ga det et bookt foran mesterskapene som kommer. Det er som kjent både VM og EM denne sommeren.

Bisletts Games reelle comeback ble et feel good-stevne ispedd heftige regnskyll som skapte mest underholdning for stavhopperne der de landet på en svamp etter hvert hopp. Med verdensstjernen Arman Duplantis som vinner og sjarmerende hovedperson.

For varmen holdt seg sånn noenlunde og da var forholdene ganske perfekte for friidrett på høyt nivå. Kveldens punktum satte som ventet Jakob Ingebrigtsen da han vant den såkalte drømmemila, men kom litt for seint for å ta den europeiske rekorden. Men han gjorde igjen et fantstisk forsøk og løp videre ut på æresrunden umiddelbart.

I løpene før hadde brødrene Henrik og Filip vist at Jakob bokstavelig talt har løpt fra dem. Skal han nå doble i VM ved å satse både på 1500 og 5000 meter? Svaret kan fort bli ja for løperen som akkurat nå er vår eneste gullkandidat i VM. For Karsten Warholm kan fortsatt bare jogge. Og måtte se Bislett Games fra et hotellrom i München. Han fikk i hvert fall god underholdning i det som fortsatt framstår som et av friidrettens mest kompakte stevner.

---

FAKTA

Bislett Games friidrett i Oslo torsdag, Diamond League-stevne (6 av 12):

Menn, 100 m (DL, +0,5 m/s):

1) Andre de Grasse, Canada 10,05, 2) Reece Prescod, Storbritannia 10,06, 3) Akani Simbine, Sør-Afrika 10,09, 4) Benjamin Azamati, Ghana 10,15, 5) Yupun Abeykoon, Sri Lanka 10,16, 6) Abdul Hakim Sani Brown, Japan 10,18.

100 m (nasjonalt):

A-heat (+1,1 m/s): 1) Elvis Afrifa, Nederland 10,35, 2) Jacob Vaula, Norge 10,46, 3) Edem Schaaning Agbo, Norge 10,65. B-heat (+0,3 m/s): 1) Jørgen Evensen Lund, Norge 10,67, 2) Valentin Jensen, Norge 10,84, 3) Einar Johannes Rye, Norge 10,91.

200 m (nasjonalt, +0,1 m/s):

1) Taymir Burnet, Nederland 20,92, 2) Mathias Hove Johansen, Norge 21,00, 3) Skander Djamil Athmani, Algerie 21,19.

400 m (DL):

1) Kirani James, Grenada 44,78, 2) Isaac Makwala, Botswana 45,45, 3) Christopher Taylor, Jamaica 45,52, 4) Zakhiti Nene, Sør-Afrika 45,73, 5) Liemarvin Bonevacia, Nederland 45,77, 6) Benjamin Lobo Vedel, Danmark 45,79.

Norsk: 8) Håvard Bentdal Ingvaldsen 46,60.

1500 m (nasjonalt):

1) Sigurd Tveit, Norge 3.41,16, 2) Job Ijtsma, Nederland 3.41,52, 3) Even Brøndbo Dahl, Norge 3.41,68.

1 engelsk mil (DL):

1) Jakob Ingebrigtsen, Norge 3.46,46 (norsk rekord), 2) Oliver Hoare, Australia 3.47,48, 3) Jake Wightman, Storbritannia 3.50,30, 4) Neil Gourley, Storbritannia 3.52,91, 5) Charles Grethen, Luxembourg 3.53,20, 6) Ignacio Fontes, Spania 3.54,72.

Øvrig norsk: 9) Ferdinand Kvan Edman 3.55,75.

5000 m (DL):

1) Telahun Haile Bekele, Etiopia 13.03,51, 2) Samuel Tefera, Etiopia 13.04,35, 3) Getnet Wale, Etiopia 13.04,48, 4) Joe Klecker, USA 13.04,92, 5) Milkesa Mengesha, Etiopia 13.05,94, 6) Jack Rayner, Australia 13.06,00.

Norske: 9) Narve Gilje Nordås 13.15,82, 12) Magnus Tuv Myhre 13.33,43, 14) Henrik Ingebrigtsen 13.48,89. Brøt: Filip Ingebrigtsen.

110 m hekk (DL, -1,2 m/s):

1) Devon Allen, USA 13,22, 2) Asier Martínez, Spania 13,30, 3) Rafael Pereira, Brasil 13,37, 4) Aaron Mallett, USA 13,40, 5) Jason Joseph, Sveits 13,55, 6) Paolo Dal Molin, Italia 13,76.

400 m hekk (DL):

1) Alison dos Santos, Brasil 47,26, 2) Rasmus Mägi, Estland 48,51, 3) Wilfried Happio, Frankrike 49,01, 4) Carl Berngtström, Sverige 49,31, 5) Yasmani Copello, Tyrkia 49,36, 6) Nick Smidt, Nederland 49,77.

4 x 100 m:

1) Nederland 40,86 (Elvis Afrifa, Taymir Burnet, Solomon Bockarie, Raphael Bouju), 2) Tjalve 45,02. Disket: Norge.

Lengde (DL):

1) Militiadis Tentoglou, Hellas 8,10, 2) Thobias Montler, Sverige 8,05, 3) Simon Ehammer, Sveits 7,95, 4) Emiliano Lasa, uruguay 7,90, 5) Ruswahl, Samaai, Sør-Afrika 7,68, 6) Kristian Pulli, Finland 7,62.

Norske: 7) Ingar Kiplesund 7,58, 8) Henrik Flåtnes 7,54.

Stav (DL):

1) Armand Duplantis, Sverige 6,02, 2) Sondre Guttormsen, Norge 5,80, 3) Pål Haugen Lillefosse, Norge 5,80, 4) Ben Broeders, Belgia 5,60, 5) Renaud Lavillenie, Frankrike 5,60, 6) Thiago Braz, Brasil 5,60.

Øvrig norsk: 7) Simen Guttormsen 5,40.

Slegge:

1) Pawel Fajdek, Polen 80,56, 2) Bence Halasz, Ungarn 79,29, 3) Wojciech Nowicki, Polen 78,36, 4) Eivind Henriksen, Norge 78,23, 5) Mikhailo Kokhan, Ukraina 77,36, 6) Thomas Mardal, Norge 74,81.

Kvinner, 100 m (nasjonalt, +0,2 m/s):

1) Naomi Sedney, Nederland 11,60, 2) Christine Bjelland Jensen, Norge 11,72, 3) Vilde Humstad Aasmo, Norge 11,74.

200 m (DL, +0,8 m/s):

1) Ida Karstoft, Danmark 22,73, 2) Beth Dobbin, Storbritannia 23,01, 3) Jamile Samuel, Nederland 23,05, 4) Nikola Horowska, Polen 23,22, 5) Dalia Kaddari, Italia 23,30, 6) Elisabeth Slettum, Norge 23,32.

200 m (nasjonalt, -0,1 m/s):

1) Leonie van Vliet, Nederland 23,48, 2) Tasa Jiya, Nederland 23,65, 3) Moa Hjelmer, Sverige 23,72.

800 m (DL):

1) Keely Hodgkinson, Storbritannia 1.57,71, 2) Laura Muir, Storbritannia 1.58,09, 3) Renelle Lamote, Frankrike 1.58,50, 4) Halimah Nakaayi, Uganda 1.58,68, 5) Diribe Welteji, Etiopia 1.58,69, 6) Natoya Goule, Jamaica 1.59,31.

Norsk: 10) Hedda Hynne 2.00,90.

1500 m (nasjonalt):

1) Ingeborg Østgård, Norge 4.09,91, 2) Marissa Damink, Nederland 4.10,25, 3) Amalie Sæten, Norge 4.10,58.

5000 m (DL):

1) Dawit Seyaum, Etiopia 14.25,84, 2) Gudaf Tsegay, Etiopia 14.26,69, 3) Letesenbet Gidey, Etiopia 14.26,92, 4) Karoline Bjerkeli Grøvdal, Norge 14.31,07 (norsk rekord), 5) Alicia Monson, USA 14.31,11, 6) Almaz Ayana, Etiopia 14.32,17.

400 m hekk (DL):

1) Femke Bol, Nederland 52,61, 2) Anna Ryzjykova, Ukraina 54,81, 3) Jessie Knight, Storbritannia 54,84, 4) Amalie Iuel, Norge 54,91, 5) Lina Nielsen, Storbritannia 55,06, 6) Viktoria Tkatsjuk, Ukraina 55,18.

Øvrig norsk: 7) Line Kloster 56,07.

400 m hekk (nasjonalt):

1) Marlen Johansson Aakre, Norge 57,49, 2) Nessa Cooper Millet, Irland 58,25, 3) Cathelijn Peters, Nederland 58,49.

4 x 100 m:

1) Nederland 43,69 (Jamile Samuel, Tasa Jiya, Leonie van Vliet, Naomi Sedney), 2) Norge 44,29, 3) Tyrving 47,20.

Diskos (DL):

1) Sandra Perkovic, Kroatia 66,82, 2) Valarie Allman, USA 65,91, 3) Kristin Pudenz, Tyskland 63,31, 4) Claudine Vita, Tyskland 61,57, 5) Liliana Cá, Portugal 61,49, 6) Lisa Brix Pedersen, Danmark 59,03.

Kule (DL):

1) Chase Ealey, USA 20,13, 2) Jessica Schilder, Nederland 19,46, 3) Auriol Dongmo, Portugal 19,43, 4) Danniel Thomas-Dodd, Jamaica 19,04, 5) Fanny Roos, Sverige 18,99, 6) Sarah Mitton, Canada 18,98.

Menn para, 100 m (Race to Zero, -0,5 m/s):

1) Salum Ageze Kashafali, Norge 10,57, 2) Petrucio Ferreira, Brasil 10,57, 3) Skander Djamil Athmani, Algerie 10,58.





