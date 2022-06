Jakob Ingebrigtsen satte norsk rekord på drømmemila – europarekorden glapp

Den europeiske rekorden til Steve Cram ble satt helt tilbake i 1985, også på Bislett. Den lyder på 3.46,32.

Ingebrigtsens tid er norsk rekord og årsbeste i verden. Det var den første norske vinneren av drømmemila under Bislett Games.

– Det var på tide. Da jeg kom ut på stadion, tenkte jeg at nå ligger alt til rette for et godt løp. De var en fin opplevelse i oppkjøringen til VM, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Han var ikke altfor skuffet over at det ikke ble europarekord.

– Man kan ikke ta alt på en gang. Jeg er veldig glad for å komme under 47 sekunder. Jeg er godt fornøyd. Det er greit å ha noe å springe for neste år også, sa han.

Han fikk også spørsmål om hva han tenker om dobling av distanser i VM.

– Hm, det kan bli spennende.

