Duplantis vant på Bislett foran Guttormsen og Lillefosse

Duplantis har verdensrekorden på 6,20, men forholdene under årets Bislett Games ble etter hvert vanskelige på grunn av et par kraftige regnskurer. Han hadde noen dårlige forsøk på 5,92 før han gikk over i tredje forsøk.

Faktisk gikk han over i fjerde forsøk. Han måtte avbryte et forsøk fordi arrangøren hadde glemt igjen et håndkle i stavgropen. Det ble brukt til å tørke vekk vann. Svensken var tydelig irritert, og naturlig nok ble det avbrutte forsøket ikke tellende.

Både Guttormsen og Lillefosse hadde gode forsøk på den norske rekordhøyden 5,86, men begge stoppet på 5,80. Guttormsen hadde ingen riv før 5,86 og ble toer.

Den ferske norgesrekordholderen Lillefosse hadde 5,85 fra Bergen i forrige uke. Han slet med å ta seg over 5,70 og klarte det i siste forsøk.

Simen Guttormsen måtte si takk for seg etter med å ha tatt åpningshøyden på 5,40 meter. 5,60 ble for høyt.

Sondre, som ble slått av broren under fjorårets stevne, klarte 5,60 og sto over 5,70, men tok seg over 5,80 i første forøk i likhet med Duplantis og Lillefosse.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen