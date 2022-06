Mobbing som mentalt spill

Det ble ingen slåsskamp mellom Erling Braut Haaland og den svenske midtstopperen Alexander Milosevic under kampens gang på Friends Arena søndag. Men det var kanskje det svensken ønsket. Å framprovosere gule og røde kort er også en del av spillet. For noen.

Både dommere, spillere og trenere har blitt flinke til å slå ned på rasistiske ytringer under en kamp. Det største problemet med rasisme er at tilropene gjerne kommer fra tribunen. Klubber og land er blitt straffet hardt ved å måtte spille for tomme tribuner. Vålerenga var tidlig ute med å ta hånd om sin egen tribunekultur.

Men hvor går grensen for hva som er akseptabelt å få slengt etter seg? Mange reagerte på at Erling Braut Haaland i et av sine uhyre sjeldne intervjuer hevdet at han ble kalt “hore” av sin motstander. Milosevic tilbakeviste det, og ingen kan dokumentere noe som helst. Det sies mye rart under kamper og i garderober, men en intern kjøreregel er at det som blir sagt, forblir internt. Braut Haaland tok det ut i offentligheten. – Språket som brukes er ikke greit, sier Sveriges landslagssjef Janne Andersson til Aftonbladet, som tok opp episoden med sin spiller. Søndag møtes Norge og Sverige igjen, men da uten Milosevic, som er skadet.

«En gyllen regel er at det alltid blir på banen. Å høre spillere stadig gjenfortelle trashtalk hadde blitt vemmelig» skrev Expressens kommentator Patrick Ekwall etter hendelsen. Ja, det kan være vemmelig, men under fanen Fair Play er det helt greit. Det ble også et tema på onsdagens pressemøte på Ullevaal stadion der Joshua King fortalte om sine erfaringer med både rasistisk og sexistisk hets.

TV-bildene viser at den svenske stopperen stadig kom med meldinger til Braut Haaland. Men vi har ennå ikke fått mikrofoner på spillerne. I koronatiden da det ofte ble spilt for tomme tribuner fikk vi på en helt annen måte fanget opp hva som ble sagt, ikke minst fra trenerbenken. Vi fikk en episode på en av Vålerengas kamper for to år siden der Flamur Kastrati ropte “jævla soper” til VIF-trener Dag-Eilev Fagermo. Sistnevnte brød seg lite om det, men hendelsen ble en snakkis.

Joshua King snakket om ordbruk på pressekonferansen på Ullevaal Stadion onsdag. (Stian Lysberg Solum/NTB)

I Oslo Fotballkrets merker man en større aggressivitet på banen i de yngre årsklassene. Hvor kommer det fra? Det som handler om rasisme blir tatt, andre ting får passere. Sist helg ble en kamp stoppet av dommeren etter at han følte situasjonen utrygg. Onsdag ble G19-laget trukket, skriver VG. Også voksne på sidelinja mistet besinnelsen på grunn av ting som skjedde på banen. Fotballen trenger forbilder som fronter høflig opptreden.

Da Casper Ruud hadde tapt for Rafael Nadal i tennisfinalen i Paris fikk se et eksempel på det motsatte. Vi krever ikke at det skal bli standarden etter hver kamp. Men sunn folkeskikk kan vi forlange av aktører som er rammet inn av et regelverk.

PS. Friends Arena i Solna har fått sitt navn av en antimobbekampanje. Hovedsponsor Swedbank sa fra seg sponsornavnet.

PS II. Norge møter Slovenia torsdag og Sverige søndag i de to siste kampene i denne runden av Nations League.

