Norge mot Sverige. Alltid en lillebror?

Prosjekt EM 2024 fikk en rakettstart i Beograd. Takket være et mønsterangrep, en våken keeper og et midtstopperpar som sto fram med pondus og klokskap og var like kyniske som Rune Bratseth og Henning Berg på 90-tallet.

Fredag morgen klokka 05 kunne fornøyde spillere sjekke inn på sitt svenske hotell, noen timers søvn senere var det restitusjonstrening på Enebybergs Idrottspark nord for Stockholm. Der snakket en avslappet Ståle Solbakken om hans eget forhold til Sverige gjennom TV-antenna på 70- og 80-tallet da vi lærte at Sverige var overlegne Norge i det meste av store verdensidretter. Inkludert fotball. Så da han fikk spørsmål om interessen for tennis og Casper Ruuds framganger, syntes han det var rart å stå på svensk jord og snakke tennis.

Det er litt slik i fotballen også. For Sverige er det sjelden et spørsmål om de kommer til mesterskap eller ikke, de tar det nærmest som en selvfølge selv om de ikke klarte å komme til årets VM. Men det er altså unntaket at de ikke kvalifiserer seg. For Norge er det motsatt. Og slik vil det være til det motsatte er bevist. Men kampen mot Serbia viste oss kanskje at noe er på gang selv om man aldri kan konkludere etter en kamp.

Det største eksperimentet i Ståle Solbakkens nye lag foregår i forsvaret der skader ga oss enda en ny midtstopperduo i veteranen Stefan Strandberg og den nesten ti år yngre Leo Skiri Østigård, som nå har sin arbeidsdag i italienske Genoa. Måten han løste oppgaven på sammen med Strandberg var en av kampens store beholdninger. Serbia kom ikke til avslutning på mål før etter pause.

I duell med Sverige på Friends Arena er Sverige (nr. 19 på FIFA-rankingen) favoritt. At de også har utfordringer i midtforsvaret, ser ikke Solbakken som noe problem for dem. Han har trent mange nok svenske midtstoppere til å kjenne kvaliteten. Men nå er Sverige – Norge toppkampen i pulja og allerede om en uke spilles returkampen på et utsolgt Ullevaal stadion.

[ «Det er nå det begynner. Den lange veien mot EM-sluttspillet i Tyskland om to år» ]