Klaveness uten filter

Lise Klaveness fortalte om den oransje ballen hun sov med om natta som ung jente, om drømmene som fikk henne opp og fram i verdens mest populære idrett. Torsdag gjorde hun sin debut på FIFA-kongressen i Qatar, dagen før det svært omstridte fotball-VM skal ha sin pompøse trekning der Norge ikke er blant de 32 deltakerne.

Hun sa rett ut at VM var tildelt på gale betingelser, at Fifa må ha nulltoleranse for korrupsjon. “Tildelingen av VM skjedde på en uakseptabel måte. Menneskerettigheter, likestilling og demokrati – fotballens kjerneverdier – var ikke i startelleveren før mange år senere”. Og det var press utenfra som fikk dem inn på banken, sa hun blant annet i løpet av innlegget på snaut seks minutter.

Det ble avmålt applaus fra salen. Man er ikke vant med å høre slikt. En skarp reaksjon fra sjefen for fotball-VM, Hassan Al-Thawadi, fulgte. Det beste med den var at den i hvert fall kom. At han hadde lyttet. For de påfølgende innleggene bekreftet inntrykket. Fotball-VM i 2022 skal bli tidenes beste, ifølge Fifa-sjef Gianni Infantino som en stund etter Klaveness innlegg annonserte at han tar gjenvalg neste år. Til rungende applaus.

Der Klaveness fortalte om den norske diskusjonen rundt boikott av mesterskapet, snakket Infantino om fotballens samlende kraft og at man nå involverte et nytt kontinent. Infantino er i praksis en kopi av sin skandaliserte forgjenger, Sepp Blatter. Slik der denne verden ut fortsatt.

Nedtellingen til VM i Qatar fortsetter og spørsmålet er om det er noen av de 32 deltakerlandene som tar kritikken videre. De bør ha blitt inspirert av Lise Klaveness klare tale.

