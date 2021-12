En forsmak på arven etter Johaug

Situasjonen for norsk kvinnelangrenn ble veldig synlig i Lenzerheide onsdag. Det har også vært varslet en stund. Det norske hegemoniet kan være over den dagen Therese Johaug legger opp.

I Tour de Ski er hun ikke med, men resten av norsktoppen stilte til start. Men når vi vet at Ingvild Flugstad Østberg er ute av helsemessige årsaker og at Astrid Uhrenholdt Jacobsen har lagt opp i kjølvannet av at Marit Bjørgen gjorde det samme, er det også naturlige forklaringer bak onsdagens forestilling. Ragnhild Haga er regjerende olympisk mester på distansen, hun skulle levere i Tour de Ski, men endte altså på 29. plass

Men det var forventet at løpere som Heidi Weng og Hele Marie Fossesholm i hvert fall skulle kjempe i teten. – Det er ikke nå vi skal være i form, sa Heidi Weng til NRK etter rennet i det kraftige snøværet. Og det er jo riktig i et OL-perspektiv. Men det er ikke gitt at de tolv løperne som kom foran henne er i toppform heller. Anne Kjersti Kalvå (10) og Tiril Udnes Weng (12) ble de to beste norske løperne.

– Jeg har ingen svar, ingen forklaringer. Det gikk bare ikke fort nok, sa Helene Marie Fossesholm etter sin 59. plass (!). Hun er tiltenkt jobben på ankeretappen i det norske stafettlaget under OL i Beijing.

Tour de Ski 2021/2022 Finske Kerttu Niskanen jubler etter seier på 10 km klassisk for kvinner under Tour de Ski i Lenzerheide. Ebba Andersson (t.v.) kom på 2. plass og russiske Natalia Neprjajeva kom på 3. plass. (Terje Pedersen/NTB)

Plassifrene 10-12-13-26-29-50-52-54-59-71 er jo sensasjonelt med ti norske kvinner på start. Finland, Sverige, Russland og Østerrike var alle sammen foran med en til tre løpere.

Ja, været var utfordrende og de rubbede skiene gir store utslag. Vi så at Frida Karlsson slet tungt, det samme med Jessie Diggins. Så vi skal ikke konkludere for bombastisk. Vi kan få norske topplasseringer igjen. Men vi så både i fjor og i år at avstanden opp til Therese Johaug er stabilt stor. Og bak henne hagler utlendingene inn foran de nest beste norske.

Jessie Diggins leder Touren sammenlagt, beste norske er Tiril Udnes Weng 54 sekunder bak. Ned til Heidi Weng er det halvannet minutt. For langrenn internasjonalt er det flott, for norsk kvinnelangrenn isolert er det for dårlig. Vi skal i hvert fall ha løpere som er med og kjemper i teten.

Bildet blant gutta er helt annerledes. Johannes Høsflot Klæbo kan bli en stor OL-konge, men det handler ikke bare om ham. Det norske bikkjeslagsmålet om OL-plasser ble synlig på onsdagens 15 kilometer. Pål Golberg gikk seg rett inn i OL-troppen og på OL-laget på 15 kilometer. Fordi han ble beste nordmann (nummer tre bak Iivo Niskanen og Alexander Bolsjunov) og dette var nesten amerikansk uttaking. Det store mysteriet i herrelaget er OL-uttatte Emil Iversen, som igjen mislyktes totalt. Per i dag er han ikke kvalifisert for en eneste OL-øvelse. Og dropper antagelig resten av touren.

For noen bryr seg også om Tour de Ski, som dette faktisk handler om. Og der er det dobbelt norsk i sammendraget: Klæbo foran Golberg. Torsdag er det hviledag i touren.

