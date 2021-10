Kabalministeriet

Nye dresser, drakter og nøkkelkort har bytta hånd. Kongen har sagt hei på dere og tommel opp. Etter uker på Hurdalsjøen hotell, har Støre og Vedum kastet ut både Farmen-produksjoner og brudepar for å lage regjeringsstillaset de fire neste åra, mens halve pressekorpset lurte i buskene. Nå er vi der.

Mine råd er: Ikke dans. Hver gang en PR-rådgiver foreslår noe ungdommelig, kult eller SoMe-innhold, skal du pent takke nei.

Statsminister: Etter åtte år er vi vant til Erna. Hun danser Blime-dans med regjeringen på NRK Super, stiller opp der hun kan ta på seg VR-briller, sjonglere, sparke fotball, bade i tjern, ha på kjeledresser og kjører rare kjøretøy. Ja, hun har gjort alt en kongelig egentlig skal gjøre. Erna er folkelig og liker Se og hør-reportasjer. Det betyr ikke at du som ny statsminister trenger å gjøre det samme. Så klart er det obligatorisk å vise fram kjøkkenet sitt som landets leder, men Jägermeisterflaska di er allerede pusha ut til folket og ingen forventer ny Candy Crush-minister. Mine råd er: Ikke dans. Hver gang en PR-rådgiver foreslår noe ungdommelig, kult eller SoMe-innhold, skal du pent takke nei. Husk å håndtere kriser innad i regjeringen bedre enn du har gjort i eget parti. Fokus utover. Ikke vis dine ufolkelige sider. Fortsett med det billige plast-uret på armen, mariusgensern ved Båntjern og etabler setningen: «Jeg ville brukt akkurat de ordene».

[ Hvis han lykkes i rollen som statsråd, er han en opplagt framtidig kandidat til en topposisjon i Ap - kanskje til og med partileder. ]

Kultur- og likestillingsminister: Den koseligste posten av dem alle, tenker noen. Men knallvanskelig å få til. Kultur provoserer, det vet vi på grunn av sløseriombudsmannen, Laila Anita og alle andre som syns spennvidden i kultur er søppel. Du trenger heller ikke i denne posten å danse så mye som forrige minister, eller ha tøysete hår og klippe deg på Cutters som stunt, i stedet kan du finne en frisør med litt mer kultur i lokalene sine. Du må gjerne løfte kulturen og la kulturen skinne, ikke deg selv. Ikke lag geitostvideoer om norsk kultur. Likestillingsdelen er en så pass stor oppgave at kulturdelen vil spise opp fokuset. Det blir derfor mange store ord og lite handling når det kommer til likestilling. Det burde heller vært en egen ministerpost som het: likestilling- føde- barsel- og diskrimineringsminister.

Olje- og energiminister: En fossil tittel i det grønne skifte. Du får bare huske på to ord: KODE RØD. Bare du ikke heter Ola Borten Moe er jeg fornøyd.

Arbeids- og sosialminister: Egentlig en kjempefin jobb siden alle trenger jobb, vil ha jobb og et fint sted å jobbe. Virk litt mer glad i jobben din enn din forgjenger, så blir dette topp stemning. Det viktigste er å ha en Petter Stordalensk attitude: Få folk gira, ansett smarte folk rundt deg som kan tenke nytt, lytt til erfarne fagfolk og ikke bruk penga på konsulenthusene i Barcode.

[ Sakte drift mot høyre kan man jo nesten ikke holde mot en statsminister fra Høyre? ]

Barne- og familieminister: Her kan ingenting gå galt. For her har forgjengeren din bæsja såpass kraftig på egen legg, så det skal mye til for å drite seg ut. Der forgjengeren hadde regelen: «Klarer du en gratis leilighet, klarer du to» kan du på en måte gjøre hva du vil. Unnskyldningen er også det vi lærer barna våre: Det var ikke min feil, reglene var uklare. Siden barna er framtida og må redde kloden, kan denne ministerposten egentlig slås sammen med:

Klima- og miljøminister: Her bør barna bli hørt. Dropp First House, inn med barne- og ungdomsskoletrinnet minst to ganger i året som sitter på enorm kompetanse. Er det én minister som bør danse Blime-danser og klimabrøle og holde på, så er det deg. Skolevalget viste også at barn lar seg påvirke av oss voksne, siden alle forventet at de unge skulle velge MDG. Det skjedde ikke. Derfor må klima enda mer inn i skolen og inn i unges bevissthet, slik at alle til slutt vet at grunnstoffene yttrium, gallium og arsen er noen av grunnstoffene som inngår i mobiltelefoner og som mest sannsynlig er brukt opp om 100 år.

[ Dagsavisen mener: Verden investerer ikke nok i grønn energi. Skal klimamålene nås og en energikrise unngås, må verdens ledere raskt bruke enorme midler på fornybar. ]

Finansminister: Det skal ikke så mye til for å bli likt. Til og med Siv Jensen klarte det før hun fikk seg valp og ble myk om munnen. Folk flest blir mo i knærne av finansministre som har dialekt på tallet «ølløv», legg inn enten hatt eller lusekofte, ikke indianerkostyme, så kommer folk til å takle budsjettsprekker og andre vekster uten å mukke.

Helse- og omsorgsminister: Pust med magen og vær glad du slipper hundrevis av vitser om at du ikke kan si Folkehelseinstituttet. Ikke glem hovedbudskapet i rusreformen dere var imot: Behandling, ikke straff. Ellers vil det alltid være et pengesluk med helse. Fødetilbud, barselopprør og psykisk helse-tilbud kan lett ordnes opp i – men i papirmølla og hierarkiet med overbetalte helsetopper vil det aldri lykkes å få til så mye. Her må du finne bitte små saker og skryte høyt av dem slik forgjengerne dine alltid også har gjort.

Justis- og beredskapsminister: Hovedmål: sitte lenger enn en Frp-er. Det skal ikke så mye til, så ikke forvente ros på dette området. Øve seg på å si unnskyld i Stortinget og ha mindre ettervekst enn Monica Mæland. Ta tak i knulletorsdager og andre spesielle torsdager før de er godt etablert i politiet.

Fiskeri- og sjømatminister: Her er det først og fremst å lære lakselorder og andre merdemilliardærer at ikke bare lufta er for alle, men også havet . Også kan mannlige fiskere slutte å trakassere de 2,5 kvinnelige fiskerne som også vil ha snøre i bånn. Her gjelds også regelen at havet er for alle kjønn.

[ Den nye regjeringen vil redusere forskjellene. Gjelder det også forskjellene mellom Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum? ]

Kunnskaps- og integreringsminister: Her skal vi være glad SV ikke er i regjering, selv om Bård Vegar Solhjell gjorde en like god jobb som Røe Isaksen, tror jeg mange gamle SV-ere er letta over at vi slipper Øystein Djupedal som før han bytta til Ap, sørget for at kunnskapen på skolene forsvant.

Kommunal- og moderniseringsminister: Bør bytte navn til kommunal- og bygdeopprørminister. Husk å minne så ofte du kan om at det var Astrup som rev Y-blokka. Planene for regjeringskvartalet kom før bærekraft og hjemmekontor var introdusert, så her er det bare å halvere byggeprosessen!

Utviklingsminister: What? Har vi hatt denne ministeren? Jeg trodde ikke det var lov å si utviklings... lenger.

Utenriksminister: Kred!

Det som forhåpentligvis er ute av ministerkabalen:

Rasismeminister med fokus på forbudte lakrispiper og vannscooter i lavt farvann.

Distrikts- og digitaliseringsminister: Siden Helleland ikke lenger trenger en statsrådspost

Metoominister: Alle partier har en metoominister, måtte denne regjeringen slippe det.

Gratulerer med landets fineste jobb!