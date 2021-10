Rødt og grønt i sentrum

HURDAL (Dagsavisen): Endelig var det vanlige folks tur til å ta hele landet i bruk. Forskjellene skulle ned, distriktene skulle fram, velferden skulle opp og sentraliseringen skulle snus.

På et podium ved vakre Hurdalssjøen sto Ap-leder Jonas Gahr Støre, snart statsminister, og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, snart finansminister, foran et småfrossent og digert pressekorps. De befant seg i et fylke som heter Viken, men som snart kan bli til Akershus igjen. Den nye regjeringen vil la Buskerud, Østfold og Akershus gjenoppstå som tre fylker. Også Finnmark og Troms’ søknad om skilsmisse er innvilget.

Det blir dermed ingen ny kurs på et område som tradisjonelt har vært viktig for SV og store deler av Aps venstreside.

De to partilederne har – som Erna Solberg hadde i 2013 – åtte overskrifter for sitt arbeid. Men i motsetning til Solberg, har Vedum og Støre husket å ta med klima som et av disse viktige hovedpunktene. De andre sju er et trygt arbeidsliv, satsing på distriktene, kamp mot forskjeller, en mer praktisk skole, flere tjenester nære folk, et bedre offentlig helsevesen og en solidarisk utenrikspolitikk.

Hurdalsplattformen er et omfattende dokument på 80 sider. Svært mange av tiltakene den nye regjeringen skal i gang med, handler om å utrede, finne ut av, ha mål om, utvikle, satse på. Et tilfeldig valgt eksempel: Den nye regjeringen lover å forbedre nattogtilbudet. Det kan bety alt fra en beskjeden oppjustering av dagens mangelfulle tilbud, til en kjempesatsing med flere avganger, lavere priser og nye vogner.

På noen felt skyver Støre-regjeringen vanskelige problemer bort fra sitt bord. Ap og Sp har ikke lyktes å bli enige om abort. Ap vedtok på sitt landsmøte – mot Jonas Gahr Støres vilje – å fjerne nemndene, slik at det blir selvbestemt abort til uke 18. I dag er grensen 12 uker. Men dette landsmøtevedtaket kom ikke helskinnet gjennom forhandlingene på Hurdal. I stedet skal den nye regjeringen nedsette et utvalg som skal se på alternativer til dagens abortnemnder. Det er ganske likt det Støre sa etter landsmøtet, som flere Ap-kvinner reagerte sterkt på. I tillegg står det at regjeringspartiene står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter om abortloven. Men når Sp ikke er forhandlet på plass, er det neppe flertall for å fjerne nemndene i dagens storting. De partiene som klart går inn for det, har 80 mandater til sammen. Fem for lite.

På andre områder har Ap vunnet stort. Ullevål skal legges ned, flystasjonen på Andøya skal ikke beholdes og CO2-avgiften skal økes til 2000 kroner innen 2030. Senterpartiet har fått gjennomslag for å gå løs på bestanden av bjørn og ulv.

Skattenivået skal ikke opp. Andre viktige avklaringer er blant annet at det ikke skal godkjennes noen nye strømkabler til utlandet i denne perioden. Alle kabler skal eies av Statkraft. Den kompliserte strukturen i jernbanen skal forenkles og antallet direktører skal ned. Oppsplittingen skal reverseres og det blir stans i all videre konkurranseutsetting av jernbanen.

Alle skal få bredbånd innen 2025, fagforeningsfradraget dobles, den generelle adgangen til midlertidige ansettelser fjernes. Au pair-ordningen blir borte. Det blir pensjon fra første krone, og maksprisen i barnehagene settes ned til 2003-nivå. Ansatte i private barnehager skal ha lønns- og arbeidsvilkår på linje med dem som er ansatt i offentlige barnehager.

Konverteringsterapi blir forbudt. Og regjeringen skal nedsette en ekstremismekommisjon som skal gå dypere ned i hva slags tiltak som fungerer for å forebygge og motvirke radikalisering og ekstremisme. Kontantstøtten avvikles for barn mellom 18 og 24 måneder, og erstattes med en småbarnsstøtte for dem som har søkt om, men ikke fått, barnehageplass.

Spørsmålet blir likevel om plattformen er ambisiøs nok.

Alt dette er gjenkjennelig Ap-sentrum-politikk. Spørsmålet blir likevel om plattformen er ambisiøs nok. Dokumentet gir egentlig mange gode svar på hvorfor SV dro. Når skattene ikke skal økes, er handlingsrommet for kraftige reduksjoner av økonomiske forskjeller, begrenset. Og selv om Ap og Sp står fast på målet om 55 prosents kutt i CO2-utslippene innen 2030, er det langt fra nok konkrete tiltak for å nå det målet i plattformen. For eksempel skal det være høy oljeaktivitet på sokkelen fortsatt. Og aktiviteten skal fortsette etter 2030, ved at det fortsatt skal gis letetillatelser både i nye områder og forhåndsdefinerte områder (TFO).

Når det gjelder innvandring- og flyktningpolitikk holder Støre og Vedum fast på den kursen som ble staket ut da de inngikk forlik med Høyre og Frp etter flyktningkrisen i 2015. Det blir dermed ingen ny kurs på et område som tradisjonelt har vært viktig for SV og store deler av Aps venstreside.

Det er rasjonelt å legge opp til løse forpliktelser og mange åpninger – men bare dersom regjeringen ønsker å stå fritt til å danne ulike flertall i Stortinget. Ville Støre og Vedum basere seg konsekvent på SV i hele fireårsperioden, kunne de lagt seg mye lengre til venstre. Slik det nå står, har de mulighet til å orientere seg mot sentrum, også. Det blir et av de aller mest spennende spørsmålene i norsk politikk mot slutten av denne stortingsperioden. Vil det etter hvert bli et brudd med SV, for eksempel på et revidert budsjett før lokalvalget i 2023? Vil Støre og Vedum i så fall prøve å få til et forlik med KrF og Venstre? Senterpartiet har toppet laget i Stortinget med Marit Arnstad som parlamentarisk leder og Sigbjørn Gjelsvik som nestleder.

Det har pågått en diskusjon om hva den nye regjeringen skal hete. Svaret ligger i Hurdal-erklæringen. Norge har fått en ny sentrumsregjering.

