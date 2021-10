Kostbare sonderinger

I en måneds tid hadde vi planlagt vårt årlige strategiseminar for redaktører og ledere i Mediehuset Dagsavisen. Nye, offensive planer skulle diskuteres. Halvannet år med koronautfordringer skulle evalueres. Vi hadde sjekket mulige hoteller rundt Oslo, og endelig funnet et som hadde plass til oss. Det tyngste, journalistiske arbeidet med valget var unnagjort og pandemien inne i sin sluttfase. Vi gledet oss til å møtes på Hurdalsjøen hotell.

Så bestemte Ap, Sp og SV seg for å reise til samme sted. Da endret vår planlegging karakter. Vi snakket om hvordan Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken ville reagere på å se oss der. Ville vi snuble over et skup i heisen? Noen lanserte en idé om at partiene sikkert ville booke hele hotellet og stenge det for andre gjester. I min naivitet avviste jeg det siste som en mulighet etter å ha sjekket at hotellet har 111 rom, og jeg visste jo hva ei natt kostet for ti Dagsavisen-ledere på fullpensjon. 111 rom i ti netter skulle tilsi rundt over 100 ganger mer i utgifter, sikkert over to millioner kroner. Jeg konkluderte med at ansvarlige politikere neppe ville flotte seg sånn på skattebetalernes regning.

Det viste seg at jeg tok feil. Først kom telefonen fra hotellet om at vi hadde mistet vår booking. Det var ikke synd på oss, men litt verre for det vordende brudeparet vi kunne lese om i VG. Ellen Katrine Enge og forloveden fikk brått avlyst bryllupsfeiringen på Hurdalsjøen. Aps kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen uttalte til VG at partiet var lei seg for situasjonen. «Vi beklager til alle som er rammet av denne situasjonen. Vi var nødt til å følge det klare rådet fra politiet, som anbefalte å holde hotellet nedstengt av sikkerhetsmessige grunner. Særlig trist er det for familier og kanskje spesielt bryllup som blir berørt», sa Håkonsen.

Poenget med denne lett spøkefulle kommentaren er ikke å klage over at vi i Dagsavisen måtte flytte vårt lederseminar, men det finnes litt alvor bak ordene også. På et strategiseminar på et alternativt, mindre og billigere hotell, snakket vi litt om at det er vår jobb å følge med på hvordan en ny regjering forvalter sitt oppdrag og ikke minst hvordan den bruker våre felles midler. Hvis det er ufravikelige sikkerhetsmessige grunner til å holde denne typer sonderinger på et ellers stengt hotell, tar man seg jo i å undre om det ikke burde ha vært økonomiske årsaker til å velge et sted der man ikke måtte betale for 100 tomme rom med våre felles skattekroner? God fredag!

