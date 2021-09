Drømmen til Jonas ble knust

HURDAL (Dagsavisen): Onsdag formiddag ga Audun Lysbakken en vond beskjed til Jonas Gahr Støre. SV hadde hatt samtaler i løpet av natten. Konklusjonen var klar: De kunne ikke godta premissene for å gå inn i en rødgrønn regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Gjennomslagene på klima, olje og fordeling var ikke gode nok.

Dermed er sagaen om Jonas Gahr Støres drømmeregjering over for denne gang. SV sier de kanskje kan sette seg ved forhandlingsbordet senere i perioden. Men det skal mye til. Da må de starte med blanke ark. I mellomtiden skal det ikke være noen form for avtale mellom SV og Støres regjering. Heller ingen avtale om at regjeringen skal snakke budsjett med SV før de snakker med andre, sa Lysbakken da han kom ut i høstkulda utenfor Hurdalen Hotell og Spa for å forkynne bruddet til det småfrosne pressekorpset.

For Jonas Gahr Støre er dette et politisk nederlag. Han klarte ikke å forhandle fram enighet mellom de tre rødgrønne partiene. Et historisk sterkt mandat fra velgerne ble ikke realisert i form av en solid og stabil flertallsregjering. Nå risikerer Arbeiderpartiet gå skikkelig lekk på venstre side. Det er fare for at velgerne kommer ti å renne ut. med SV på utsiden av regjeringen, kommer den til å bli svakere på miljø og klima, og store gjennombrudd på disse feltene vil skje ved at SV vinner seire i Stortinget - mens de vil framstå som nederlag eller i det minste innrømmelser fra Aps side.

Det er foreløpig ikke klart om Arbeiderpartiet går i regjering alene eller om Trygve Slagsvold Vedums foretrukne alternativ med Ap og Sp blir resultatet. En avklaring er lovet «i kveld» og det sies at Støre «har en plan».

Det finnes bare dårlige alternativer igjen nå. Men av de to som ligger på bordet, vil en ren Ap-regjering være det beste. En koalisjon i mindretall har Ap aldri gått inn i. Det er den svakeste varianten av de fire hovedtypene regjering man kan ha. Man har ulempen med å måtte forhandle internt, og må i tillegg forhandle i Stortinget.

Hva Ap og Støre foretrekker, får vi vite om kort tid.

