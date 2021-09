Lysbakken: – Vi i SV er ikke så opptatt av å kjøre svarte biler

Det var en trist sonderingsgjeng fra SV som møtte pressen utenfor Hurdalsjøen Hotell onsdag ettermiddag. SV-leder Audun Lysbakken kom ut sammen med nestlederne Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø, alle med bleke og alvorlige ansikter.

De kom ut like etter klokken 13, samtidig som Ap-leder Jonas Gahr Støre holdt et digitalt sentralstyremøte i Ap. Det var ryktene om dette ekstraordinære sentralstyremøtet som fikk pressefolkene til å gjette at det gikk mot brudd i sonderingene mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

– En bedre løsning

Da det viste seg stemme, kom det likevel som en overraskelse.

– Vi er ved et punkt som jeg hadde håpet at vi ikke skulle kommet til. Det er med stor skuffelse at vi må erkjenne at det ikke er politisk grunnlag for å danne en rødgrønn flertallsregjering. Vi går nå i opposisjon, sa Lysbakken, som fortalte at den endelige beslutningen om å bryte ble tatt en times tid før han kom ut.

– Vi er skuffet. Vi trodde vi skulle komme lenger enn dette. Vårt mål har vært å få etablert en rødgrønn regjering. Vi mener det hadde vært en mye bedre løsning. Det er selvfølgelig en stor skuffelse at vi er her, sa Lysbakken, som også følte på at han skuffet de rødgrønne velgerne på venstresiden som hadde store forhåpninger til SV i regjering.

– Jeg tror jeg har det akkurat som dem i dag, sa Lysbakken, men la til:

– Vi i SV er ikke så opptatt av å kjøre i svarte biler. Vi er opptatt av sakene.

Lysbakken sa det var en hel rekke spørsmål sonderingene strandet på, men at SV særlig møtte en felles front i oljepolitikken. Han nevnte utslippskutt, naturvernspørsmål og profitt i velferden. Han understreket at han fortsatt har et godt forholdt til Støre og Vedum.

– Dette handler om politiske spørsmål, sa Lysbakken, som gjorde det klart at SV kan være klar for eventuelle regjeringsforhandlinger på et senere tidspunkt.

– Men da må vi begynne med blanke ark, sa han.

Skuffet Støre

Det var en tydelig skuffet Jonas Gahr Støre som møtte pressen utenfor hotellet onsdag ettermiddag.

– Jeg tror vi kunne fått til mer i en flertallsregjering, det mener jeg fortsatt. Men sånn er det, nå får vi gå videre.

Han kunne ikke svare på om det nå blir en ren Ap-regjering eller om Sp blir med. Støre ga klart uttrykk for at han fortsatt mener at SV ville oppnådd mer med å sitte i regjering enn i opposisjon og at han gjerne skulle hatt med partiet videre. Han sa gjentatte ganger at han har respekt for avgjørelsen som SV og Lysbakken nå har tatt og at han fortsatt tror på godt samarbeid.

– Audun Lysbakken er en person jeg kan gjøre gode avtaler med.

Støre sa de er enige om målet når det gjelder å få klimagassutslippene ned, men at de har «ulike veier» til målet, men det var også flere andre saker som gjorde at de ikke kom i mål.

– Det er en helhet her, som danner grunnlag for om du er klar for å gå i forhandlinger om regjering. Hvert parti må gjøre sin vurdering. De har sine utgangspunkter å vurdere dette opp mot, jeg har mine. Jeg hadde veldig trygghet i mitt parti for at vi ønsket SV med, og at vi tre kunne finne ut av det. De trakk en annen konklusjon, og da må de ta ansvaret for det.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ønsker nå at partiet raskt kommer i gang med forhandlinger med Ap.

– Vi mener tonen her i Hurdal gjør at vi bør gå i gang med forhandlinger så fort som mulig, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her