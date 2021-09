En markant Oslo-stemme har stilnet

Rune Gerhardsen viet mesteparten av sitt politiske liv til Oslo-politikken. Han ble født inn i arbeiderbevegelsen. Hele familien var aktiv i Arbeiderpartiet. Faren Einar var partiformann og statsminister da Rune vokste opp. Moren Werna var aktiv som lokalpolitiker og hun var sentral i partiets barneorganisasjon Framfylkingen. Med en slik bakgrunn var han nærmest dømt til å bli politiker.

Rune var en strålende debattant og foredragsholder. På talerstolen lignet han på sin far. Stemmen, gestikuleringen, ordvalg og budskapet var tydelig og klart. Han var ikke redd for å tale partiledelsen midt imot. Det viste han som sentral AUF-er under debatten om EF-medlemskap foran folkeavstemningen i1972. Han var som resten av AUF på den tida kritisk til Nato og amerikanernes krig i Vietnam.

Rune Gerhardsen ble spådd en lysende karriere i partiet. Men i landspartiet nådde han ikke opp. Han ble riktig nok på 1980-tallet først rådgiver for partileder Gro Harlem Brundtland og deretter for LO-leder Tor Halvorsen. Veien gikk ikke videre til Stortinget og regjeringen. Den endte i bystyret i 1987.

Der havnet han etter utenriksminister Knut Frydenlunds død. Førstemann på lista, Thorvald Stoltenberg, ble ny utenriksminister i Gro Harlem Brundtlands regjering. Oslo Ap nominerte deretter Rune Gerhardsen på topp. Det førte til at han fikk et politisk liv i lokalpolitikken.

Rune Gerhardsen var den første sentrale politiker i Ap som tok til orde for samarbeid med SV. Han ledet i fire år byrådet som en koalisjon mellom Ap og SV. Dagens byrådsleder Raymond Johansen var med som byråd for SV.

Rune ville at samarbeidet med SV skulle føres videre til rikspolitikken. Sammen med SV-leder Erik Solheim gikk han offentlig ut og foreslo et nærmere samarbeid med SV på det nasjonale plan. Det likte ledelsen i Ap veldig dårlig, for å si det pent. Det var først med den rødgrønne regjeringen i 2005 at Runes tanker om samarbeid med SV slo rot i Ap. Han var en framsynt politiker.

Det var han også da han i1991 utga boka Snillisme på norsk. Mens venstresiden i partiet klappet for samarbeidet med SV, reagerte mange på venstresiden på snillismeutspillet. Runes mening om at myndighetene ikke var strenge nok når det gjaldt å stille krav til folk som mottok trygd og annen hjelp fra det offentlige, minnet for mye om Carl I. Hagen og FrP. Ap hadde ikke noe på den siden å gjøre.

Rune Gerhardsen vil bli husket som en av de beste

Etter hvert dreide partiets politikk seg i den retningen. I dag er det han sto for i 1991 ikke lenger kontroversielt i Ap.

Folk som er interessert i skøytesport vil huske Rune Gerhardsen som en meget dyktig president i Norges Skøyteforbund i to perioder. Han ble selv aldri noen god skøyteløper. Som idrettsleder og administrator var han derimot meget god.

Oslo Ap har hatt og har mange dyktige politikere. Rune Gerhardsen vil bli husket som en av de beste.