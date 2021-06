Löfven kjemper som en løve

Flertallet i Riksdagen vedtok for første gang å felle en regjering. Statsminister Stefan Löfven har nå en uke på seg til å sikre et fornyet parlamentarisk grunnlag. Alternativet er å tillyse nyvalg om tre måneder. Vänsterpartiet har ikke lenger tillit til regjeringen. Partiet stemte derfor sammen med den reelle opposisjonen for et felles mistillitsforslag. Problemet er at opposisjonen ikke kan stable på beina et styringsdyktig regjeringsalternativ.

Det hører med til historien at det tok fire måneder for Stefan Löfven å skaffe seg nødvendig ryggdekning etter riksdagsvalget i 2018. Sosialdemokraten Löfven dannet til slutt en regjering med Miljöpartiet. Det ble en mindretallsregjering som styrte på basis av en avtale med Centerpartiet og Liberalerna. Vänsterpartiet støttet også denne regjeringen, men partiet har hatt beskjeden innflytelse på regjeringens politikk. Og mandag var altså begeret fullt for SVs søsterparti, Vänstern.

Det er i realiteten Centern-leder Annie Lööf som sitter med nøkkelen. —

Det er stort borgerlig flertall i Riksdagen, men lenge var det samtidig bred enighet om å isolere høyrepopulistiske Sverigedemokraterna politisk. Centern og Liberalerna forlot den borgerlige alliansen og inngikk i stedet avtale med Löfvens regjering. Høyrepartiet Moderaterna og Kristdemokraterna stilte seg etter hvert åpne for å samarbeide med Sverigedemokraterna. I mars vedtok også Liberalerna at partiet ønsker en borgerlig regjering ved neste korsvei. Og denne korsveien kom allerede mandag, raskere enn mange så for seg.

Et nyvalg til høsten kan naturlig nok komme til å endre den politiske sammensetningen i Riksdagen, men det store bildet synes å bli om lag det samme. Meningsmålingene tyder på at Moderaterna og Sverigedemokraterna vil gjøre et enda bedre valg. På den annen side er Vänsterpartiet godt i siget. Liberalerna ligger langt under sperregrensen, og Miljöpartiet er farlig nær å ramle ut av Riksdagen. Socialdemokraterna har falt på målingene, men mye tyder på at Stefan Löfven kan få noen sympatistemmer i en politisk krise på toppen av koronapandemien.

Mistilliten til Stefan Löfven har endret på forutsetningene som lå til grunn i regjeringsdannelsen i januar 2019. Liberalerna anser nå den såkalte januar-avtalen for å være død. Partier vender dermed Löfven ryggen og ønsker i stedet en borgerlig regjering. Det betyr i tilfelle at Moderaternas Ulf Kristersson blir statsminister for en regjering som må støtte seg på høyrepopulistiske Sverigedemokraterna.

Dermed er det i realiteten Centern-leder Annie Lööf som sitter med nøkkelen. Hun har vært krystallklar på at Centern ikke skal gi Sverigedemokraterna politisk innflytelse. Centern har heller ikke villet ta Vänstern inn i varmen. Stefan Löfven må klare å bygge bru mellom Centern og Vänstern. Det synes å være eneste løsningen når Liberalerna nå ønsker å skifte ut Stefan Löfven.

