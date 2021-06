Löfven står i en spagat

Nok en gang truer flertallet i den svenske Riksdagen med å felle regjeringen. Statsminister Stefan Löfven leder en mindretallsregjering bestående av Socialdemokraterna og Miljöpartiet. Löfven sikret seg ny regjeringsmakt etter valget i 2018 gjennom formelt samarbeid med to borgerlige partier, Centern og Liberalerna. I tillegg sørget Vänsterpartiet (SVs søsterparti) indirekte for at regjeringen kunne dannes.

Egentlig er det et stort borgerlig flertall i Riksdagen, men både Centern og Liberalerna foretrakk Löfven framfor å gi høyrepopulistiske Sverigedemokraterna (SD) politisk innflytelse. Lenge var det bred politisk enighet om å isolere SD, men etter hvert skjønte stadig flere borgerlige partier at de ikke kommer utenom å godta SD for å få politisk makt gjennom en ny regjering.

Problemet er at Löfven har bundet seg til en avtale med to borgerlige partier. —

Moderaternas Ulf Kristersson er villig til å ta over som statsminister når som helst. Mandag byr det seg en anledning når det skal stemmes over et mistillitsforslag mot Stefan Löfvens regjering. Vänsterpartiet har fått nok. Partiet vil ikke lenger bare være dørmatte for Löfven og stå igjen uten politisk innflytelse.

Et omstridt forslag om å liberalisere husleiereglene for nybygde boliger har fått begeret til å renne over for Vänstern. SD-leder Jimmie Åkesson grep begjærlig sjansen og satte formelt fram et mistillitsforslag. Både Vänstern og de «ekte» gjenstående borgerlige partiene har varslet støtte til dette. Dermed vil den svenske regjeringen bli felt mandag, dersom Stefan Löfven ikke skulle klare å finne et kompromiss mellom Centern og Vänstern i løpet av helgen. Alternativet er at statsministeren utlyser nyvalg ett år tidligere enn det ordinære valget høsten 2022.

Skal vi tro meningsmålingene, så et det Ulf Kristersson som har alt å vinne på et nyvalg. Både Moderaterna og Sverigedemokraterna har gått fram siden valget i 2018. Socialdemokraterna har tapt terreng, og Miljöpartiet risikerer å falle ut av Riksdagen. Centern og Vänstern har styrket seg. En regjeringskrise passer ekstra dårlig nå under pandemien. Et tillyst nyvalg kan paradoksalt nok gi landet en fortsatt fullt ut styringsdyktig Löfven-regjering fram til september.

Både Moderaterna og Kristdemokraterna er for leieboligforslaget, men det spiller tydeligvis mindre for en regjeringskåt Ulf Kristersson. Problemet er imidlertid at det ikke er flertall for en alternativ regjering så lenge Centern-leder Annie Lööf er tro til Stefan Löfven. De to har blitt stadig bedre kompiser det siste året.

Spørsmålet er bare om Stefan Löfven klarer å bygge bro mellom Centern og Vänstern. En tilnærming mellom disse to partiene vil gjøre statsministerens spagat mindre. En bredbeint stilling er det beste Löfven kan håpe på.

