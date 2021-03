Bunnivå fra Høyres topp

De siste dagers bråk om Molde-ordfører Torgeir Dahls angrep på Oslo, byens befolkning og politiske ledelse, har satt sinnene i kok. Det som så ut som et håpløst, hjerteløst og virkelighetsfjernt soloutspill fra en frustrert høyremann i distriktet, ser mer og mer ut som storpolitikk. Og ikke minst, som en planlagt manøver.

Man skal ikke være fryktelig konspiratorisk anlagt for å se mønsteret. Torgeir Dahl tok en for Høyre-laget. Men hva visste statsministeren vår om angrepet på Oslo? Som hun mandag etter et drøyt døgns storm kalte et «unødvendig sidespor».

Bakgrunnen er enkel. Regjeringens ledende parti Høyre er irritert på byrådsleder Raymond Johansen. Arbeiderparti-toppen har lenge vært en stein i skoen for statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie. Han har stilt dem i et lite flatterende lys. I store bokstaver har han definert strategiene deres som mislykket. De har på sin side opplevd at Johansen har undergravd myndighetenes troverdighet, og at byrådsleden derfor har bidratt til å øke smitteproblemet i Oslo. Akkurat det Dahl sa, faktisk.

Johansen har vært en løve. Han har brølt og kjempet for sin by og sine folk som har levd under et smittevernregime ingen andre i landet har opplevd over tid. Oslo er nå på sin femte måned med kostbare, inngripende tiltak. Han var allerede i oktober bekymra for importsmitten, som regjeringen somlet og somlet med å gjøre noe med. Han har vært kritisk til støtteordningene for næringslivet som ikke var tilpasset en hovedstad i lockdown. Men særlig har han, lokalpolitikeren som har tatt rollen som landets ledende opposisjonspolitiker, angrepet regjeringens vaksinestrategi.

Det siste svir ekstra i Høyres overarm. For det begynner å tære på partiet politisk. Valget nærmer seg og landet er i opprør. Skuffelsen over takten i utrullingen av vaksine er enorm i både by og land. Og når vaksineesken er tom, krangles det i en sliten befolkning. Regjeringens PR-apparat fikk mye ut av romjulas første vaksinestikk, men siden har det vært nedtur.

Mens Johansen har tatt sin misnøye ut i åpent lende, åpen, tydelig og ærlig, har Høyre valgt en annen, mer snikende tilnærming. Bakfra, vil noen kalle det. Kamuflert som et politisk og folkelig grasrotopprør mot Oslo.

Tett inntil Erna Solberg sitter hennes statssekretær Peder W. Egseth. De to er ett. Han har bemerket seg de siste årene med en rekke oppsiktsvekkende manøvre. Han er som mannen med så lite politisk fingerspissfølelse at han inviterte til utepils på Nesodden da Oslo var nedstengt, og som hjernen bak KrFs snuoperasjon høsten 2019, som sikret sjefen hans to år til ved makta. Men denne gangen kan Solbergs spinndoktor ha gått seg fast i eget spinn. Han kan ha vært for smart for sitt eget og partiets beste.

Når mediene søndag spurte kommunikasjonssjefen i Høyre, Cato Husabø Fossen, om det hadde vært kontakt mellom Høyres kommunikasjonsavdeling og Molde-ordføreren, svarte han nei. Som sant var. Ikke mellom Høyres kommunikasjonsavdeling og Dahl. Fossen kan ha vært uvitende om at det hadde vært mye kontakt mellom romsdølingen Dahl og trønderen Egseth ved statsministerens kontor. Sent mandag kveld, etter at hans egen sjef på Facebook hadde hevdet at hun syns Dahls Oslo-utspill var «unødvendig», innrømmet statssekretæren å ha hatt en rolle som tilrettelegger for Dahl. Det var han som plantet saken hos VG.

Tirsdag morgen kom den delvise sannheten om Egseths rolle. En snau halvtime snakket Dahl og Egseth sammen på telefon i løpet av helga. Før og etter VG-intervjuet, og i forkant av Dahls opptreden i NRKs «Politisk kvarter». Dahl ble preppet av landets mektigste PR-operatør. Det er også utvekslet tekstmeldinger. Hva som er blitt sagt og skrevet, vites ikke. Dahl nekter å oppgi innholdet og gjemmer seg bak arkivregler. Det er nok ikke lurt. Om dialogen med Solbergs høyre hånd Egseth sier Dahl til VG at han «mente det var viktig at de var informert». Hvem er de? Det virker innlysende at han snakket om Høyres toppdekk.

Statsministerens kontor har fungert som rådgiver for Molde-ordfører Dahls dypt splittende og svært opprørende Oslo-angrep. Samtidig som kontorsjef Solberg altså offisielt sier at utspillet var unødvendig og en avsporing av den viktige kampen vi står i sammen. Hvis det var så unødvendig, hvorfor frarådet ikke Egseth Dahl å gå til VG? Og hvorfor fortsatte han sin polemikk etter en halvtime på tråden med Egseth? Enten har Solberg visst, eller så aner hun ikke hva den høyre hånda hennes gjør.

Det ser ikke bra ut. Og det lukter like dårlig. Fisken, som moldenserne er godt kjent med, råtner fra hodet og ned. Høyre fra toppen og ned.