100 dager til bedre tider

Guldvog forstår at folk er lei av korona og smitteverntiltak. Av stengte butikker, restauranter, skoler, universiteter, reiseforbud og hjemmekontor. Guldvog ber oss holde ut og spre budskapet om at det går mot lysere tider.

Helsedirektøren tror det vil bli mye bedre om 100 eller 150 dager.

Går det som han håper, kan tiltakene da lettes på. Vi kan leve omtrent som i tida før pandemien slo til. Det er bra at Guldvog er konkret. Det er lettere å holde ut når vi kan telle dagene til vi er i mål.

Helsetoppene har tidligere svart svevende på spørsmål om når det er over. Det avhenger av mange ting. Tilgangen på vaksine ikke minst. Smittetrykket er som en stor bølge. Det går ned og opp i rask rekkefølge. Vi hadde en sommer nesten fri for virus. Så kom høsten og jula, og vi var tilbake på start.

Nedgangen i det siste har flatet ut.

Oslo har hatt flest smittetilfeller de to siste ukene, men hovedstaden har på den positive siden samtidig hatt en nedgang i smitten på 30 prosent siste uke. Smittetrykket øker derimot i fire fylker: Agder, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken. Det rapporteres stadig om nye funn av de mer smittsomme muterte virusene fra England og Sør-Afrika. Det er slikt som gjør at håpet svinner om at vi er i mål til sommeren.

Regjeringen sliter med koronapolitikken. Da landet ble stengt brutalt ned for et år siden, applauderte befolkningen. De fleste var enige om at det var riktig å slå hardt til. Folk regnet med at nedstengningen ikke ville bli langvarig.

Applausen har stilnet.

Fortsatt er det et klart flertall som støtter smitteverntiltakene, men befolkningens tillit til regjeringens koronapolitikk er synkende. Ungdommen er naturlig nok mest skeptisk. Stengte klasserom og digital undervisning gjorde at undervisningen ble dårligere.

Man lærer mindre når alt skal foregå via en skjerm. Regjeringen har endelig forstått at det er uansvarlig å avvikle skriftlig eksamen i år. Regjeringen burde også ha forstått at det ikke er forsvarlig å gjennomføre muntlig eksamen. Solberg-regjeringens ustoppelige jakt på kompromisser må ligge bak.

Løftet om at barn og ungdom skal komme først, sto ikke til troende da skoler og barnehager måtte stenge og barne- og ungdomsidrett ble forbudt. Forbud mot at barn leker sammen var det vanskelig å akseptere.

I det hele tatt er det mange ting ved koronapolitikken som ikke henger på greip.

Det viser seg at mobiliteten, stikk i strid med hensikten, økte da kjøpesentrene i ti kommuner i Oslo-regionen ble stengt ned i januar. Folk dro til nabokommunene for å handle. Det samme skjedde da Vinmonopolet ble stengt i Oslo. Folk dro til Bærum.

Byrådsleder Raymond Johansen har slått alarm. Tre måneder etter nedstengningen av byen nærmer Oslo seg et bristepunkt. Han vil nå ha mer kontroll over tiltakene. Helseminister Bent Høie og Høyre liker ikke at Johansen sier så klart fra.

Det kan smitte over på politikere i andre kommuner.

Byrådslederen reagerer også kraftig på at Oslo ligger helt nede på 197. plass av norske kommuner når det gjelder vaksinering. Det går ikke an å holde fast på et vaksineringsprogram som gir et slikt resultat. Hovedstaden er episentret for smitten. Sunn fornuft tilsier at steder med mye smitte får flere vaksiner enn steder med lite eller ingen smitte.

Raymond Johansen får støtte fra andre kommuner. Styret i Oslo-regionen, et interkommunalt råd som omfatter 65 kommuner med 2,2 millioner innbyggere, har sendt brev til Stortinget der man blant annet krever at vaksinestrategien må ta hensyn til høy befolkningstetthet og mobilitet. Når en tverrpolitisk allianse av ordførere går til Stortinget med krav om endringer, vitner det om stor misnøye med koronapolitikken.