Ingen av de om lag 51.500 som i dag er ansatt i Oslo kommune, hvorav 30.500 på heltid, ville fått endrete pensjonsbetingelser om Høyre overtok det politiske ansvaret i Oslo i morgen slik Rødt påstår.

Det er heller ikke riktig at «Høyre mener det ikke er behov for penger fra staten for å dekke utgiftene til koronakrisa»

Les innlegget her: Regninga sendes til dem med lavest lønn

Tvert imot. Høyre mener staten må bidra med enda mer enn til nå, men staten kan ikke ta hele regninga. Vi mener at også Oslo kommune med et budsjett på 77 milliarder kroner må stille opp på den store koronadugnaden.

Det er nødvendig for at vi også i fremtiden skal ha råd til å finansiere velferdsordningene som er nødvendige for at alle som trenger en støttende hånd fra det offentlige skal få det, og for å få flere tilbake i jobb.

Det gjør vi ikke når kommunen bruker mer penger enn den har slik Rødt og byrådet legger opp til, men ved å bruke pengene vi har smartere.

Alle vet at det offentliges utgifter til pensjoner, og helse- og omsorgstjenester vil øke i årene som kommer samtidig som oljeinntektene vil krympe.

«Det er i gang store og nødvendige diskusjoner om endring av pensjon framover når det gjelder innskuddsbaserte og ytelsesbaserte pensjoner. Dette er store diskusjoner man må ta uansett – også i Oslo kommune» sa Raymond Johansen da han tok fatt på jobben som byrådsleder i Oslo. Siden har det vært stille fra den kanten.

Byrådet i Oslo har sittet i over fire år med støtte fra Rødt, og hvert eneste år har kommunens lønnsbudsjett og fremtidige pensjonsforpliktelser økt mer enn strengt nødvendig.

Det skyldes blant annet byrådets innbitte motstand mot private løsninger, og manglende interesse for omstilling.

Frykten for at noen skal kunne leve av å drifte sykehjem og barnehager på en effektiv og god måte er sterkere enn viljen til å sikre smårollinger og pleietrengende eldre det beste tilbudet.

Selv om Oslo kommune har gått med et samlet overskudd på nesten 3,9 milliarder kroner de fire siste årene, mye takket være en Oslovennlig regjering, skyver byrådet med støtte fra Rødt planlagte velferdskutt på over 1,1 milliarder kroner foran seg.

I 2023 ligger en underkommunisert og ubetalt regning på nesten 750 millioner kroner og venter.

De største kuttene skal etter planen tas i bydelene og i skolene.

For fem år siden endret Sporveien frivillig pensjonsordning, og alle nyansatte fikk innskuddsbasert pensjon mens eksisterende ansatte beholdt den gamle ordningen. Byrådets finansavdeling har regnet ut at dersom Oslo kommune skulle innført samme pensjonsordning som i Sporveien for alle kommunens ansatte fra 1.januar i år ville besparelsen vært på nesten 780 millioner kroner innen 2023.

Hadde man innført ordning fra 1.juli i år ville besparelsen vært på om lag 620 millioner. Finansavdelingen viste også at det er 650 friske millioner å styrke barnehager, skoler, eldreomsorg og kollektivtrafikk med ved å effektivisere og avbyråkratisere driften i byrådsavdelingen og utvalgte etater.

Totalt nesten 1,3 milliarder kroner. Det er disse eksemplene på besparelser som får Rødt til å se, ja rødt i Dagsavisen.

Det er riktig at stortinget i fjor vedtok å innføre en offentlig tjenestepensjon for alle som er født etter 1963 med 1.januar i år, En ordning som innebærer at du kan ta ut pensjon fra 62 år, og jobbe ved siden av uten at pensjonen avkortes.

Ordningen stimulerer til å få folk til å jobbe lengre, og gjør det lettere å bytte jobb fra offentlig til privat sektor uten å tape pensjon. LO støtter endringen, og alle partier på stortinget stemte for endringen. Bortsett fra Rødt, som åpenbart har bestemt seg for å sitte på sidelinjen og skrive leserinnlegg som Ibsen ville ha karakterisert som «dikt og forbannet løgn»