Norge trenger fullmaktsregister NÅ

I over ti år har det vært snakket om et helhetlig fullmaktsregister som kan dekke tjenester fra både offentlig og privat sektor. Med bare 2,6 millioner i forslag til statsbudsjett for 2025 kan det ta ti nye år å få løsningen på plass.

Norge skal bli verdensledende på digitalisering, og regjeringen har som mål at 5 millioner skal ha en eID innen 2030.

Samtidig er vi for dårlige på digital inkludering.

Det finnes ikke gode og trygge løsninger for de som trenger hjelp til å bruke eID.

Digitaliseringsminister Karianne Tung er enig i at digital inkludering har vært en blindsone så langt (VG, 6. oktober), og påpeker at det snart skal bli enklere for pårørende og verger å hjelpe andre gjennom fullmakt. Derfor skal det nå endelig opprettes en portal hvor du kan gå inn og administrere alle fullmakter, og se hvilke fullmakter du har.

Det er med stor skuffelse vi ser at satsingen innebærer en investering på skarve 2,6 millioner kroner. Det rekker knapt til et forarbeid.

Gjør man ikke løsningen tilgjengelig på tvers av offentlig og private tjenester, er vi like langt, eller heller – da har vi kommet til kort.

Etter over ti år med planlegging burde denne løsningen fått et skikkelig løft, slik at et etterlengtet helhetlig fullmaktsregister endelig blir realisert.

«Et verktøy for å bli inkludert i samfunnet», sier Tung om det nye fullmaktsregisteret i VG. Dessverre ser det ut til at ambisjonsnivået begrenser løsningen til bare å gjelde offentlige tjenester.

Dermed blir det i praksis ikke en løsning for å bli inkludert i hele samfunnet.

De som er digitalt utenfor har også behov for digitale tjenester fra private aktører, og trenger da hjelp fra pårørende og verger. Gjør man ikke løsningen tilgjengelig på tvers av offentlig og private tjenester, er vi like langt, eller heller – da har vi kommet til kort.

Et helhetlig og tverrgående fullmaktsregister vil gi store samfunnsøkonomiske gevinster, fremfor at hver og en virksomhet i offentlig og privat sektor utvikler kostbare separate løsninger som er fragmenterte og lite brukervennlige.

Derfor bør man samle all administrasjon av fullmakter på tvers av private og offentlige tjenester i den nye portalen.

Digitalt utenforskap er ikke bare en stor utfordring på Nav, Helsenorge og i det offentlige. Vår verden er basert på å identifisere og hjelpe oss selv i banken, Vipps, abonnement og nett-tjenester, fritids- og kulturtilbud, reiser og transport.

Det er først når man skal bistå noen med disse tjenestene, at du virkelig finner ut hvor strevsomt det er og at hver løsning trenger sin fullmakt.

Prosessene er så lange for å ordne dette, at mange får ekstrakostnader og utgifter fordi man ikke får gjort opp innen forfall. Dette påfører både hjelper og de som trenger hjelp mange kostnader i tidsbruk og økonomi.

Dersom regjeringspartiene og SV mener det er viktig å få på plass en helhetlig fullmaktsløsning for å inkludere flere digitalt, må vi se at ord blir til handling.

Vi håper derfor denne saken blir løftet inn i budsjettforhandlingene som pågår i disse dager. Fullmakter må løses for hele samfunnet, ikke bare det offentlige.

En gruppe innbyggere vil alltid trenge bistand digitalt, i deler av livet eller i hele livet. De som trenger hjelp og deres hjelpere bør møtes med gode digitale løsninger og færre hindre i løpet av 2025, slik at livet blir litt enklere enn i dag.

Av: Øyvind W. Brekke, leder BankID BankAxept

Anita Vatland, leder Pårørendealliansen

Ingvild Erøy Prestårhus, med-gründer Kakadu

Tone Bye, generalsekretær Stiftelsen Livsglede for Eldre

