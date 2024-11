Kvalitet er viktigere enn hvem som gjør jobben

Etter åtte år med kostbar rekommunalisering av veldrevne private sykehjem, skal det igjen handle om kvalitet i tjenestene til innbyggerne i Oslo.

Flere private aktører i eldreomsorgen vil bidra til nytenking, mangfold og sunn konkurranse om å tilby best mulig omsorg til byens eldre.

Ved lokalvalget i 2023 ga velgerne tydelig beskjed om at de ønsket en ny retning for byen, og sa farvel til rødgrønn sløsing og overformynderi.

Innbyggerne vil ha mer valgfrihet i eget liv, hvor alle gode krefter i samfunnet tas i bruk og hvor kvalitet i tjenestene er viktigere enn hvem som gjør jobben.

Det nye borgerlige flertallet i bystyret har fått en klar marsjordre fra velgerne i Oslo til å gjennomføre denne politikken.

Byrådet ønsker å slippe til både private ideelle og private kommersielle drivere av sykehjem. I 2025 vil fire kommunalt drevne sykehjem overtas av en privat leverandør.

Vi er hele veien åpne om hvordan dette gjøres, selv om Fagforbundet i et innlegg i Dagsavisen (14. november) prøver å tegne et annet bilde.

Byrådet har respekt for at Fagforbundet ikke ønsker å konkurranseutsette sykehjem.

Samtidig er det en styrke i det norske systemet at når en politisk beslutning først er truffet, så bidrar partene i arbeidslivet til at gjennomføringen skjer på en så god måte som mulig. Det er viktig både for de som mottar tjenestene og for de ansatte.

Det er nok av eksempler på uakseptable forhold i offentlig drevne helse- og omsorgstjenester til å slå fast at eierformen er det minste problemet.

Sykehjemsetaten har god dialog med de ansattes organisasjoner. Ved utvelgelsen av hvilke sykehjem som skulle konkurranseutsettes, var de ansattes organisasjoner med i arbeidsgruppen som bestemte utvelgelseskriteriene.

De har fått mulighet til å gi innspill til både lønnskravet og hele konkurransegrunnlaget. Konkurransegrunnlaget er dessuten offentlig tilgjengelig.

Leder i Fagforbundet Oslo Roger Dehlin påstår at lønnskravet som byrådet stiller ikke går lenger enn det som uansett følger av arbeidsmiljøloven. Det er ikke riktig.

Byrådets lønnskrav sikrer at lønnen ikke går ned i hele kontraktsperioden. Da Høyre lovet dette i valgkampen omtalte daværende byrådsleder Raymond Johansen det som ulovlig og fullstendig useriøst.

Nå viser byrådet, gjennom det som i denne sammenhengen er nybrottsarbeid, at kommunen kan stille krav om at ingen skal gå ned i lønn.

Fagforbundet og Dehlin må oppdatere seg på fakta og legge vekk skremselspropagandaen. Det er helt nødvendig om vi skal få til et godt samarbeid og for en fruktbar diskusjon om hvordan vi skal innrette helse- og omsorgstjenestene fremover.

Dehlin viser til Adecco-skandalen fra 2011, og ser ut til å mene at den er definerende for all fremtidig drift av private sykehjem. Siden 2011 har flere sykehjem i Oslo blitt overtatt av private aktører, med stor suksess.

Det er nok av eksempler på uakseptable forhold i offentlig drevne helse- og omsorgstjenester til å slå fast at eierformen er det minste problemet.

Disse eksemplene passer ikke inn i venstresidens forvridde historiefortelling. Da får de være ærlige på det.

Vi trenger ikke å gå lenger enn til helsehusskandalen i Oslo, en skandale som kom på det rødgrønne byrådets vakt. Jeg minner om at Ullern helsehus ble rekommunalisert i 2019 av det forrige byrådet uten at det gjorde underverker.

I stedet for å henge seg opp i en enkeltsak for 13 år siden, kunne Dehlin for eksempel trukket frem det internasjonalt anerkjente Oppsalhjemmet, som Riksrevisjonen omtalte som et eksempel til etterfølgelse når det gjelder pasientsikkerhet og brukermedvirkning.

Eller Manglerudhjemmet, et annet sykehjem som ble drevet av private kommersielle – med fornøyde beboere, som fikk egen pub, restaurant og spa.

Disse eksemplene passer ikke inn i venstresidens forvridde historiefortelling. Da får de være ærlige på det.

