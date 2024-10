Våpeneksport: Hvorfor har Ap fjernet sluttbrukererklæringen?

Krigen i Gaza er et skremmende eksempel på hvordan våpen som selges til aktører som USA, senere kan bli brukt i brudd på folkeretten av land som Israel.

Norge har tatt et tydelig standpunkt om å ikke selge våpen direkte til Israel, men har ingen klausuler i avtalene med USA som forhindrer videresalg.

Arbeiderpartiet har i lang tid hatt et partiprogram som forplikter seg til å «innføre sluttbrukererklæring fra alle land ved eksport av forsvarsmateriell og for at dette blir en norm internt i NATO».

Dette punktet er nå kuttet i utkastet til nytt partiprogram.

En sluttbrukererklæring er en garanti om at mottakerlandet er endelig bruker av utstyret, og er et effektivt verktøy for å sikre at våpen ikke omdirigeres eller brukes i strid med folkeretten. Klausuler om re-eksport innebærer at utstyret ikke kan videreselges til andre land uten norsk samtykke.

På den måten kan det forhindre at norske våpen brukes til angrep på sivile mål som skoler og sykehus. Dette er spesielt viktig i en tid der vi ser hvordan våpen lett kan ende opp i konfliktområder hvor sivilbefolkningen lider.

Å ha en robust forsvarsindustri, betyr ikke at vi kan se bort fra langsiktige konsekvenser av våpeneksport.

Nå er det viktigere enn noen gang å sikre at norsk forsvarsmateriell ikke brukes til folkerettsstridige handlinger, slik som de vi ser i Gaza. Norge er en betydelig aktør innen våpeneksport, og vi har et ansvar for å sikre at våre våpen ikke brukes til å forsterke og forverre kriger.

Ved å stille strenge krav til sluttbrukerens intensjoner, kan Norge forhindre at norskprodusert militært utstyr brukes til angrep på sivile.

Arbeiderpartiet har ved flere anledninger bidratt til å styrke folkeretten og skape en tryggere verden, blant annet gjennom arbeidet for internasjonale forbud mot antipersonellminer og klasevåpen. Gjennom internasjonalt samarbeid har partiet prioritert menneskerettigheter og rettferdighet.

Gaza, israelsk angrep, FN-skole En sluttbrukererklæring kan forhindre at norske våpen brukes til angrep på sivile mål som skoler og sykehus, skriver Henriette Westhrin. Senest lørdag ble en FN-skole (bildet) i en flyktningleir ved Gaza by rammet under et israelsk angrep. (Omar Al-Qattaa/AFP/NTB)

Ved å inkludere punkter om sluttbrukererklæring som en felles norm i NATO, kunne Ap vise at Norge fortsatt tar sitt ansvar på alvor i en verden der internasjonal rett stadig settes på prøve.

Å fjerne punktet sender et uheldig signal: At kortsiktige økonomiske interesser, eller press fra andre land, kan veie tyngre enn prinsippene om å beskytte sivilbefolkningen i krigssoner. Norge bør i stedet gå foran, og vise hva ansvarlig våpeneksport innebærer, både overfor det norske folk og det internasjonale samfunnet.

En sterk forsvarsindustri er avgjørende for Norges sikkerhet og selvstendighet, men den må også operere innenfor klare rammer som sikrer respekt for folkeretten. Å ha en robust forsvarsindustri, betyr ikke at vi kan se bort fra langsiktige konsekvenser av våpeneksport.

Det er uforståelig at Arbeiderpartiet, i dagens urolige verden, velger å svekke vernet mot folkerettsbrudd fremfor å styrke det.

Arbeiderpartiet bør stå fast på at eksport av forsvarsmateriell må skje innenfor forsvarlige rammer, og at Norge derfor vil fortsette å stille krav om respekt for internasjonal rett – også hos våre allierte.

Dette er ikke bare et spørsmål om Norges troverdighet som en forsvarer av internasjonale lover og prinsipper, men også et spørsmål om vår felles humanitet.

Vi håper Arbeiderpartiets programkomité ser at det ikke er en skam å snu.