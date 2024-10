Jeg går aldri med på kutt i sykelønna

Er du syk skal du få lønn. Er du syk skal du få hjelp. Er du syk skal vi gjøre alt for at du kommer tilbake i arbeid fortest mulig. Ingen skal tvile på det. Dette er en av grunnpilarene i arbeiderbevegelsen, der jeg har vært medlem i over 40 år.

Å kutte i sykelønna vil skape et klassedelt samfunn. Det vil innebære at kun de som har avtale om det i en tariffavtale, vil få sykelønn. Det vil jeg aldri gå med på, og her går det en klar grense for Arbeiderpartiet.

Sykelønnsordningen i Norge koster penger, men det gir også folk trygghet for egen hverdag hvis du skulle bli alvorlig syk.

I Sverige koster det penger å være syk, og med karensdagen betaler man første sykedag selv. Dette skaper et skille mellom de som kan ta hjemmekontor om de er litt syke, og de som ikke kan det. Mellom de som dusjer før de går på jobb og de som dusjer etterpå.

Dette er en utvikling jeg ikke ønsker i Norge.

Det er ingen tvil om at et kutt i sykelønnsordningen vil gå utover de som har de tøffeste yrkene, de tyngste løftene og de som jobber når vi andre sover.

Hvis høyresiden med Venstre i spissen får bestemme, blir det kutt i sykelønna. Et kutt i sykelønnsordningen, som høyresiden egentlig alltid har ønsket seg – selv om bare Venstre, Sveinung Rotevatn og ungdomspartiene til Høyre og Venstre tar til orde for det nå – vil først og fremst ta oss tilbake til et samfunn med større forskjeller.

Jeg tenker på helse- og omsorgsarbeidere, rørleggere, snekkere, yrkessjåfører, lagerarbeidere eller butikkansatte. Lista er lengre, men felles for alle er at de arbeider på gulvet.

Jeg er ikke bekymret for de høytlønte, som nok fort vil få dette inn i avtalen med sjefen og som har gode arbeidsbetingelser, men det vil være verre for folk som arbeider i de tyngste yrkene.

Sykefravær kan føre til at man havner utenfor arbeidslivet i lang tid. Det er ikke bra for den enkelte og ikke bra for samfunnet.

Sykefraværet i Norge er for høyt. La meg være veldig ærlig på at det ikke finnes en enkel løsning på problemet. Vi er helt avhengige av at alle gjør sin del av jobben. Skal vi få ned sykefraværet, må alle følge opp sin del av ansvaret.

Den enkelte arbeidstaker har plikter, arbeidsgiveren har plikter, legene har plikter og Nav har plikter. Og regjeringen skal følge opp, sammen med partene i arbeidslivet.

For det første bør vi se på endringer som gjør at arbeidsgiver får mer verdi av å redusere langtidsfraværet. For det andre må vi styrke oppfølgingen av sykemeldte for å sikre at folk kommer raskere tilbake i arbeid. Regjeringen har for eksempel foreslått at flere sykemeldte bør få delta i arbeidsretta tiltak under sykefraværet.

Sykefravær kan føre til at man havner utenfor arbeidslivet i lang tid. Det er ikke bra for den enkelte og ikke bra for samfunnet. Det er mye å hente på å følge folk opp før de havner langvarig utenfor arbeidslivet – og her må vi være mer kreative.

Jeg mener at sykelønna er noe av det fineste vi har i Norge. Den må bevares, men vi må ta aktive grep i fellesskap for å redusere sykefraværet.

