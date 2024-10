Sjukepenger er velferdsstatens kransekake

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sjukepengene er til velsignelse for alle som sliter både i arbeidslivet og med helsa. Den dagen vi innførte ordningen med sjukepengene burde bli offentlig flaggdag.

Nå sto til og med finansminister’n i Stortinget og prata om det høye sjukefraværet. Hva er da et normalt sjukefravær? Skal finansminister’n bestemme når vi er sjuke nok til å være hjemme, eller skal fastlegen bestemme det?

Det er en haug med politikere som gurgler seg i takt om det høye sjukefraværet, og mener at sjukepengene er et økonomisk svart høl som velferdsstaten vil forsvinne i. Dette er politisk tungetale som politikere, spesielt fra høyresida, har holdt på med siden Kjell Magne Bondevik var statsminister.

Alle stemte for sjukepengene i Stortinget, og Høyre og NHO bør lese det Jo Benkow den gang sa; at folka i stortingssalen var de siste som burde si noe negativt om sliternes arbeidsmoral. Men det har Erna Solberg og de politiske vennene hennes glemt.

Lars Olle Engaas er pensjonert sosionom og journalist.

Selv ikke Arbeiderpartiet med Jens Stoltenberg hadde rent mel i posen den gangen, men Gerd-Liv Valla tømte ut melet og sa at sjukepengene ikke var til salgs.

Før 1978 var det tre karensdager, men det viste seg at det egenmeldte sjukefraværet ikke ble noe høyere etterpå, og har vært ganske stabilt seinere.

Nå vil alle – fra Venstres Sveinung Rotevatn til kronprinsessa i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna – ha ned sjukefraværet. Rotevatn vil la sjuke folk bli fattigere etter seks måneder, og tror det vil helbrede dem.

Det snakkes om at arbeidsgiverne må ta større økonomisk ansvar. Her er den politiske lemengjengen på villspor. Det vil føre til at arbeidsgiverne ikke vil ansette folk som er kronisk sjuke med mye fravær. Kvinner har større sjukefravær enn menn, og da vil menn være billigere å ansette.

Arbeidsgivere betaler allerede arbeidsgiveravgift, om dem ikke også skal måtte betale sjukepengene til ansatte. Så for å få ansatt flere folk som sliter med helsa, bør bedriftene slippe å betale sjukepengene for dem også de 16 første dagene.

Fastlegene står øverst på syndebukkpallen nå, mens høyresida med sherry i glassene angriper moralen til arbeidsfolk.

I Norge betaler vi også trygdeavgift, og sammen med arbeidsgiveravgifta utgjør det over 455 milliarder, mens staten betaler oss 62 milliarder i sjukepenger. Så sjukepenger er ikke almisser som deles ut til oss på kirkebakken.

Sverige har en sterkt usosial og elendig ordning med «sjukpänning», som medfører at sjuke folk må gå på jobben for å overleve økonomisk. Så det er ikke noe merkelig at det er lavere sjukefravær der.

De som angriper sjukepengeordningen vår, forsøker å finne syndebukker. Fastlegene står øverst på syndebukkpallen nå, mens høyresida med sherry i glassene angriper arbeidsmoralen til arbeidsfolk for å disiplinere dem til å gå med stemplingsur på armen.

