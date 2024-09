App meg her og app meg der

Da Kiwi annonserte såkalt «momskutt» på fiskeprodukter var favorittfiskekakene mine plutselig fire kroner billigere enn dagen før.

Flott! Jeg kjøpte fire pakker, men da jeg åpnet den første, var det bare fire fiskekaker i den mot normalt fem, og en kontrollmåling viste klar undervekt. Dette gjaldt to av de fire pakkene jeg hadde kjøpt.

Marit Rasmussen Marit Rasmussen er pensjonist fra Oslo. (Privat)

«Krympflasjon», tenkte jeg, og rapporterte utførlig til Kiwi – med bilder av pakkene på vekta. Kiwi var enige i at «sånn skal det ikke være» og ba om lov til å videresende til produsenten, som også var rørende enig: «Sånn skal det ikke være!»

De viste til svikt i stikkprøvekontroll og så videre. Men om jeg kunne sende inn bilder av pakkene, og hvor de var kjøpt? Ja, da. Ny runde med flere bilder av for- og bakside, vekt, innhold og kvittering ble sendt inn.

Så kom en ny melding fra produsenten: Kunne jeg også sende dette inn på deres digitale klageskjema? Hhhhh! Men jaja; hvis det var viktig. Da gikk det et par timer til med å finne ut av det skjemaet, og få lagt inn best mulige bilder og all informasjon.

Deretter kom det en hyggelig melding fra produsenten. De ville sende meg et gavekort som takk for innsatsen. Flott! Men… det ville bli oversendt fra firmaet glede.no, og jeg måtte laste ned appen deres for å få ut gavekortet.

Jeg er ikke motstander av nyttige apper, men det får holde med Vipps på mobilen.

Jaha?? Altså en ny runde med å oppgi alle data om meg selv, da, og finne på enda ett passord? Jeg gikk inn på glede.no for å sjekke, og lærte fort at det var verre enn som så.

For at gavekortet skulle kunne brukes måtte jeg ha enten Apple pay eller Google pay på mobilen!

Nei, hør nå her! Jeg vil ikke ha en betalingsløsning på mobilen tilknyttet noen av de nevnte firmaene! Jeg er ikke motstander av nyttige apper, men har lært at det ikke er lurt å «samle alle eggene i en kurv» – det får holde med Vipps på mobilen.

Dette ga jeg klart uttrykk for skriftlig til kundeservice hos glede.no, som bare svarte at «det er ikke så vanskelig, man bare…».

At jeg skal måtte laste ned to apper og gi fra meg masse privat informasjon til to firmaer for å få ut 100 kroner – det henger ikke på greip.

I mellomtiden tikket nevnte gavekortmelding fra produsenten inn – pålydende 100 kroner. Det var i hvert fall ikke noe forsøk på bestikkelse, det skal de ha! Men at jeg skal måtte laste ned to apper og gi fra meg masse privat informasjon til to firmaer for å få ut 100 kroner – det henger ikke på greip.

Så, nei; tusenhjerteligtakk, det skjer ikke!

Den eneste måten å unngå app-byråkratiet på, var å donere beløpet til en veldedig organisasjon. Så da gikk hundrelappen til Sykehusklovnene, som jeg anså som passende mottakere etter dette sirkuset.

