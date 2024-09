Dette må bli folkets festning

En festning som er åpen for folket, er vitamininnsprøytningen den søvnige pasienten Kvadraturen trenger for å virkelig kunne våkne til liv.

Akershus festning har et helt enormt potensial for å trekke mange flere folk inn i sentrum og revitalisere hele Kvadraturen. I 2018 vedtok bystyret at man skulle jobbe for å skape mer liv på festningen.

Nå ønsker Forsvaret og festningsforvalteren å gi festningen til folket. Det kan trekke én million flere folk til festningen. Det kan bli århundrets viktigste byutviklingsprosjekt, så hvorfor griper ikke byrådet muligheten?

Midt i hjertet av byen vår ligger et av landets viktigste kulturminner. Som liten Oslo-kid var jeg evig fascinert av historiene om festningen: Soldater løp over isen for å ta festningen. Kanoner ble avfyrt mot Bygdøy. Fanger ble kastet ned i mørke fangehull. Gjenferd som hvisket i gangene, og storslåtte fester med konger og dronninger.

Herman Søndenaa Herman Søndenaa er medlem av MDGs bystyregruppe i Oslo. (Sturlason AS Polyfoto)

Folk reiser utenlands for å se slike festninger, men glemmer at vi har et av de mest historierike byggene i Nord-Europa her i Oslo.

Selv om mange turister besøker festningen, er potensialet så uendelig mye større for at oslofolk kan ta festningen mer i bruk – med bakerier, serveringssteder og kulturtilbud.

Festningens lange og rike historie vil komme mer til sin rett hvis området blir en del av det levende Oslo sentrum.

For at Forsvaret skal kunne gjennomføre denne åpningen sammen med kommunen, må byrådet vise at dette er noe de virkelig ønsker seg. Byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea, sier at de ikke har satt i gang de nødvendige utredningene. Det virker ikke som de har planer om å gjøre det heller.

For realiteten er at det eneste byrådet har oppnådd til nå for sentrum er å etablere parkeringsplasser for motorsykler på bekostning av syklister, avlyse byggingen av en stor fet lekeplass på Langkaia, og fjerne populære grønne bylivsgater til fordel for asfalt og parkeringsplasser.

Skal vi lykkes med å åpne festningen for folk og blåse liv i Kvadraturen, må byrådet være fremoverlente og på ballen.

Forsvarets museer har pekt på å gjøre parkeringskjelleren under festningen om til et besøkssenter som et av de viktigste tiltakene i dette arbeidet.

Det vil kunne gi oss nye spennende akser i byen, fra Rådhusplassen til Kvadraturen. Det kan virke som om Vea heller vil ha parkeringsplasser enn å legge til rette for et stort besøkssenter, og lengter tilbake til tiden da massive cruiseskip blokkerte hele festningen.

Nå som byrådet får alt lagt frem på sølvfat, må man spørre seg: Hvorfor griper ikke byrådet muligheten til å skape mer liv på festningen og i Kvadraturen?

