Jobb er ikke jobb for Høyesterett

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det trengs en ny regulering av lovverket om yrkesskadedekning på hjemmekontor.

Dagens lov er fra tiden vi ikke kunne stave hjemmekontor og støtter ikke opp om et fleksibelt og produktivt arbeidsliv.

Nina Riibe Nina Riibe er administrerende direktør i Econa. (Ronja Sagstuen Larsen)

En fersk dom fra Høyesterett om yrkesskadeerstatning hjemme slår fast at hvis man skader seg i en pause fra arbeidet når man jobber hjemmefra, har man ikke rett på erstatning.

Det åpner opp for tolkning og usikkerhet for arbeidstakere med hjemmekontor. Tolkningen bør være at jobb er jobb, samme hvor den utføres.

To dommere i Høyesterett tok dissens, da de mente det fulgte av langvarig lovforståelse at matpauser var omfattet av yrkesskadedekningen – og at dette også måtte gjelde pauser på hjemmekontor.

Selvfølgelig kan vi feie problemet under teppet og si at det ikke er så vanlig å skade seg når vi jobber hjemme.

Det er et tydelig signal på at lovverket er utydelig og svakt. Dommen roper på lovgiver for å tette tolkningsrommet i lovverket.

Selvfølgelig kan vi feie problemet under teppet og si at det ikke er så vanlig å skade seg når vi jobber hjemme. Men det handler om likeverdig behandling av arbeidssteder og å tilrettelegge for et fleksibelt arbeidsliv.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Løsningen er å utvide definisjonen av arbeidssted. Alternativt gå bort fra det Høyesterett på nettsiden kaller «en romslig praksis på ordinært arbeidssted». Men det krever en større endring i lovverket.

Å følge samme romslige praksis på hjemmekontor er lett å få til og er en ønskelig tydeliggjøring av regelverket.

Skal vi få et produktivt og fleksibelt arbeidsliv der karriere og privatliv kan gå i hop, må hjemmekontor sidestilles med ordinært arbeidssted.

Stortinget bør derfor vedta en ny definisjon av arbeidssted når det gjelder yrkesskadeerstatning.

Les også: 4.000 uføre har kommet i jobb ved hjelp av «ukjent» Nav-grep. Det vil Brenna ha mer av (+)

Les også: Kjell Werner: Giske har et poeng eller to om innvandring (+)

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også portrett: Anne B. Ragde: Nekter fortsatt å kalle seg feminist (+)