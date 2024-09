Kritisk i Sudan, Norge må handle

Krigen i Sudan får liten oppmerksomhet sammenlignet med konfliktene i Europa og Midtøsten. Omfanget av den humanitære krisen i det afrikanske landet er imidlertid enorm, og tiden for å forhindre en katastrofe er raskt i ferd med å renne ut.

Sudan står overfor en humanitær katastrofe av veldige proporsjoner. Konflikten som brøt ut i april 2023, mellom de sudanske væpnede styrkene (SAF) og den paramilitære styrken RAF (Rapid Support Forces) har ført til en eskalering av vold, massiv fordrivelse av mennesker og en akutt matsikkerhetskrise.

Ingrid Rosendorf Joys Ingrid Rosendorf Joys er generalsekretær i Caritas Norge. (Caritas Norge)

Over 26 millioner mennesker står nå overfor akutt sult, og situasjonen forverres daglig. De østlige og sentrale delene av landet er herjet av et kolerautbrudd. Av de snart elleve millioner som er drevet på flukt, er over halvparten barn. Mange av disse er foreldreløse og sårbare for vold og misbruk.

Kirkens Nødhjelp og Caritas driver utstrakt virksomhet i samarbeid med lokale partnere i Sudan. Vi ser daglig de menneskelige lidelsene og de store behovene for hjelp.

Dagfinn Høybråten Dagfinn Høybråten er generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. (Håvard Bjelland)

Konflikten påvirker også nabolandene. Eksempelvis har det siden januar kommet 36.000 sudanesiske flyktninger til Uganda, noe som legger stort press på en allerede underfinansiert flyktningrespons.

To av verdens største trosbaserte nettverk av humanitære organisasjoner, Caritas Internationalis og ACT Alliance går nå sammen om et rop om hjelp til Sudan. Dette varskuropet er rettet til hele verden, men som del av Sudan-troikaen, sammen med Storbritannia og USA, har Norge et særlig ansvar.

Caritas Norge og Kirkens Nødhjelp ber derfor norske myndigheter om å ta en ledende rolle i å håndtere krisen. Ikke minst gjennom FNs generalforsamling. Vi ber om følgende tiltak:

Økt finansiering: Sudan trenger både livreddende hjelp og langsiktige tiltak. Norge må øke sin økonomiske støtte til humanitære tiltak. Den nåværende finansieringen er langt fra tilstrekkelig for å møte de enorme behovene. Vi ber om at Norge bidrar betydelig til FNs humanitære responsplan for Sudan, som for øyeblikket er underfinansiert.

Lokale organisasjoner og samfunnsbaserte grupper er de første som reagerer i krisetider. Norge bør øke sin støtte til disse aktørene, så vel gjennom kapasitetsbygging som direkte finansiering. Dette vil sikre at hjelpen når frem til de som trenger det mest, raskest mulig. Diplomatisk handling: Norge må bruke sin diplomatiske innflytelse til å presse på for humanitær hjelpetilgang og beskyttelse av sivile i Sudan. Dette innbefatter å arbeide for en umiddelbar våpenhvile, så vel som å arbeide med å få på plass en politisk løsning som er akseptabel for alle parter, og derfor har mulighet til å vare.

Sudan er i en kritisk situasjon, og tiden for handling er nå. Vi oppfordrer norske myndigheter til å vise lederskap i den internasjonale humanitære responsen.

