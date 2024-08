Rogaland vokser mest av fylkene utenfor Oslo – hvorfor skal vi bry oss?

Tidligere dette året passerte Rogaland en halv million innbyggere. Hadde det vært Oslo som passerte 500.000 innbyggere hadde det vært nasjonale overskrifter.

Likevel kan man slå fast at denne bragden ikke enses i nasjonale medier, på tross av at det er en gladsak om Norges tredje største region.

For hva er en halv million innbyggere egentlig i Norge i dag?

Befolkningsveksten i Norge har i de siste 40 årene vokst over gjennomsnittet sammenlignet med andre land i Europa.

Mens befolkningen i andre fylker med storbyer har vokst med omtrent 30%, så har Rogaland vokst klart mest av fylkene utenfor Osloregionen. I samme tidsperiode har vi nemlig hatt en økning på 56%.

Et stort antall innbyggere gir sterke representasjon i valg. Likevel ønsker ikke pressen å snakke om det.

Går man tilbake 40 år var Rogaland langt fra å være Norges fjerde mest folkerike fylke.

Både Østfold og Innlandet var den gang større, men disse fylkene har Rogaland på kort tid vokst forbi.

Men i hvor stor grad teller egentlig innbyggertall når alt kommer til alt?

Et stort antall innbyggere gir sterke representasjon i valg, samtidig som det åpenbart gir en realitetsorientering for de som ikke er klar over hvor mange som bor i den ytterst produktive sørvestlige delen av landet.

Erlend Jordal, gruppeleder i Rogaland Høyres fylkestingsgruppe (Privat)

Dermed vil det være naturlig å sondere over om 180 000 flere rogalendinger, som tilsvarer hele Telemark fylke, vil kunne gi en endret oppfatning av hvordan en lytter og dekker det som skjer i politiske, økonomiske og kulturelle Rogaland i den nasjonale pressen.

Per dags dato er Oslo dominert av en økonomisk hovedpulsåre fra staten med over hundretusen statlige arbeidsplasser.

Likevel er Rogaland den økonomiske motoren i kongeriket, og har Norges nest høyeste BNP per innbygger. En stor befolkning fører ofte til økt verdiskapning, noe som i vårt tilfelle har vist seg å stemme.

Foruten oljenæringen er vi allerede et av landets største kraftfylker med vann og vindkraft. Utbyggingen av havvind utenfor vår kystlinje vil gjøre oss til Norges største havvindfylke. På samme tid er vi en av nasjonens absolutt største matprodudusenter, innehar det største maritime miljøet, er det største patentfylket, på samme tid som at vi har det nest største IT-miljøet i landet. Likevel er dette momenter som sjelden blir belyst i nasjonal presse.

Så kan jeg avsløre der hvor vi ikke er blant de største i landet.

Vi er et av fylkene med færrest studieplasser i forhold til innbyggertall. Vi er et av fylkene i landet med desidert færrest statlige arbeidsplasser i forhold til innbyggertall.

Samtidig er vi et fylke som har lavest finansieringsgrad av kulturinstitusjoner, som for eksempel museene fra staten. Det løses langt flere nasjonale oppgaver hos våre venner i fylkene Vestland og Trøndelag. Og forskningskronene fra staten, de fordeles i forsvinnende liten grad til Rogaland.

Vi vil kjempe for våre innbyggere sine interesser. I et nasjonalt landskap, der vi er et tyngdepunkt utenfor Oslo-regionen vil det være helt naturlig å plassere viktige nasjonale oppgaver, forskning og nye statlige satsinger her.

Det er ikke et ønske men en beskjed. Med en halv million verdiskapende rogalendinger i ryggen er det på høy tid at «Oslo» starter å lytte til brølet i vest.





